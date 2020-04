Bjarte Myrhol (37 er blitt pappa for tredje gang.

Det avslører han på sin Instagram-konto tirsdag.

– Alt bra med mor og lille Håkon, skriver håndballprofilen, og legger ved et bilde av konen og den nyfødte.

Fra før har han og kona Charlotte barna Rasmus (7) og Veslemøy (5). Nå får de altså lillebroren Håkon.

Myrhol røpet nylig at han har tidligere tenkt at landslagskarrieren kunne avsluttes etter et OL i 2020. Etter at lekene ble utsatt, må han revurdere det.

– Jeg leste et utsagt fra Olaf Tufte, at han skulle ta en øl, en langhelg og se. Det er litt der jeg er nå. Nå handler det om å ta en pust i bakken, så får vi se hva som skjer om et par uker, og om motivasjonen og alt sånn er der. Det er ikke oss idrettsutøvere som betyr noe nå. Det begynner å gå opp for folk, uttalte Myrhol til Aftenposten.

Skjern-spilleren har siden debuten for håndballandslaget i 2002 spilt over 200 kamper og scoret 591 mål. Myrhol ble tatt ut på «all star»-teamet under VM 2017 der Norge tok sølv etter Frankrike.