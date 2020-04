Her vil halvparten av setene stå tomme

Tirsdag lanserte samferdselsminister Knut Arild Hareide den nye smitteveileren for luftfarten, altså hvordan vi skal fly fremover.

Ifølge de nye reglene skal det være ett tomt sete mellom passasjerene, om man ikke er i samme husstand. Det vil få store konsekvenser for flyselskapet Widerøe.

Må kutte halvparten

– Vi må i realiteten kutte 50 prosent, sier direktør for kommunikasjon og samfunn i Widerøe, Silje Brandvoll, til TV 2.

Selskapets flytyper har to pluss to seter i bredden, adskilt av midtgangen, og kan derfor ikke kutte midtseter, slik som selskaper som har fly med flere seter kan.

Brandvoll sier at de tirsdag ettermiddag arbeider med å gjennomgå den nye veilederen, og at det er for tidlig å si hvilken betydning de nye reglene har for dem.

– Det er for tidlig å si, men vi aksepterer de påleggene vi får fra myndighetene, sier hun.

En tredjedel for SAS

Pressesjef John Eckhoff hos SAS forteller at de nye reglene tilsvarer et kapasitetskutt på 30 prosent hos dem.

– Den nye veilederen er som forventet, nå som flytrafikken er på vei til å ta seg opp, sier han til TV 2.

Han sier det er håndterlig for SAS å oppfylle veilederen, og at de allerede har innført en rekke tiltak for å hindre smittespredning, blant annet at:

Passasjerer som sitter lengst bak boardes først, for å unngå kontakt ved forbipassering.

Passasjerer forsøkes å spres mest mulig.

Crewet har hansker og spritgel tilgjengelig, om de ønsker å benytte dette.

Sistnevnte tiltak, om hanskebruk, er per i dag ikke anbefalt i veilederen, ble det fortalt under tirsdagens pressekonferanse.

Ifølge Echoff i SAS gjøres ytterligere tiltak om reisen går til det som klassifiseres som høyrisikoområder. Da stenger man blant annet fremre toalett, som da kun brukes av ansatte, serveringen blir stengt og en tar bort magasiner.

Ifølge Echoff blir reglene om sete-avstand et nytt tiltak for dem.

– Vil dette han konsekvenser for kunder som har bestilt flyvninger i sommer, nå som man får begrenset kapasitet?

– I praksis er det en tredjedel færre plasser. Om noen flighter er fullbooket, må vi se på hvordan vi løser det. I så fall vil vi kontakte passasjerene, sier Eckhoff.

– Hvordan rammet dette SAS økonomisk?

– Fyllingsgardene på flightene er viktig for flyselskapene. Men per nå er det ikke dette som er problematisk, sier Eckhoff.

Han forteller at SAS har rundt 75 innenriksflyvninger om dagen, kontra 800 før koronakrisen.