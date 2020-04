Oslo tingrett har dømt 22-åringen til 18 dager i betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner.

Det kommer fram i dommen mot mannen som ble avsagt tirsdag.

Politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård ba i retten om 18 dagers ubetinget fengsel for 22-åringen.

Nygård sier til TV 2 at han onsdag vil vurdere dommen og samtidig ta stilling til om den skal ankes.

I dommen heter det at retten mener at utbetinget fengsel i utgangspunktet er riktig for overtredelsene, men de har kommet fram til at straffen skal gjøres betinget med tillegg av bot som følge av siktedes uforbeholdne tilståelse og samtykke til tilstålsesdom.

Var i Sverige

Fredag forrige uke forklarte 22-åringen seg for Oslo tingrett over en videokonferanse.

Han fortalte at han dro til Svinesund i Sverige med noen kamerater 25. mars. Da de kom på grensa, ble de informert om at de måtte i 14 dagers karantene.

Men hele fire ganger ble han stoppet av politiet for brudd på reglene om karantene.

Samme kveld som han kom tilbake fra Sverige, ble han anmeldt for brudd på karanteneplikten i en bil sammen med tre andre menn på Tøyen.

Bot på 39.000 kroner

Tre dager senere ble 22-åringen stoppet igjen og anmeldt på nytt.

Også neste dag, midt på natten mandag 30. mars, ble han stoppet i Uelands gate i Oslo. Den tredje gangen han ble stoppet mente politiet han han hadde brutt karantenereglene så mange ganger at han måtte kjøres til arresten. Neste dag fikk han et forelegg på 39.000 kroner.

Tre dager senere ble han stoppet igjen i forbindelse med at han leverte tilbake en leiebil.