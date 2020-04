Fotballsesongen i Frankrike avlyses

Statsminister Édouard Philippe talte tirsdag til folket og la fram nye retningslinjer i kampen mot koronaviruset.

Både radiokanalen RMC og L'Equipe-journalisten Bertrand Latour hevdet å sitte på informasjon om at Ligue 1- og Ligue 2-sesongen avsluttes med nåværende stilling.

Det bekrefter Philippe.

– De store sportsbegivenhetene kan ikke fortsette før i september. Fotballsesongen 2019/20 er avsluttet, sier Philipe

Han kunngjorde at det ikke kan spilles fotball i Frankrike før tidligst i september, selv uten publikum på tribunene.

Paris Saint-Germain leder for øyeblikket serien suverent, mens Toulouse og Amiens ligger på direkte nedrykksplass.

– Ikke uventet, men kjemperart

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg mener avgjørelsen ikke kom uventet, men beskriver det likevel som «en helt absurd situasjon» fotballen nå er inne i.

– På den ene siden har jeg nesten gått og ventet på at en av de fem store ligaene skulle avlyses. Men her er det ikke fotballen selv som har tatt avgjørelsen, det er myndighetene som tok avgjørelsen her, sier Finstad Berg til TV 2.

– Jeg har hatt på følelsen at dette kom til å skje. Det er ikke uventet, men kjemperart. Ulike land er ulikt rammet av pandemien, og myndighetene i Frankrike har ikke nødvendigvis hatt gjennomføringen av Ligue 1 på sin prioriteringsliste. De har kommet frem til at det er ikke er forsvarlig med noen form for idrett før september, fortsetter hun.

Eksperten har likevel forståelse for at avgjørelsen kom overraskende på mange fotballfans. Det er ennå ikke bekrefter hva som skjer med tanke på opp- og nedrykk i det franske ligasystemet.

– Samtidig er jo dette veldig absurd. Belgia og Nederland har jo gjør det før, som er ligaer som mange i Norge følger med på. Men at det skjer i en av de virkelig fem store ligaene, det er en merkelig følelse. Nå er faktisk Ligue 1 finito. Den skal ikke fullføres og de må finne en annen løsning med tanke på hvem som rykker ned, får plasser i Europa og lignende. Sesongen 2020 er over. Det er kjemperart, sier hun.

Spent på hva som skjer i resten av fotball-Europa

Nå er Finstad Berg svært spent på hva som vil skje med de andre store ligaene i Europa.