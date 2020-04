Nye DNA-spor i etterforskningen av drapet på Olof Palme ble sikret i våres. Aftonbladet skriver at Palmegruppen sendte sporet til rettsmedisinerne i mars.

I følge avisen er det den såkalte «Skandiamannen», som flere svenske medier mener er hovedmistenkt i Palmedrapet, som er blitt DNA-testet.

Den svenske statsministeren Olof Palme ble skutt og drept i 1986, og etterforskningen har pågått siden.

Historiens lengste drapsetterforskning i Sverige, som har pågått sammenhengende i 34 år, kan gå mot slutten.

I februar opplyste lederen for Palmegruppen, Krister Petersson, at det trolig blir satt endelig punktum for etterforskningen av Palme-drapet innen sommeren – enten i form av en tiltale eller at etterforskningen avsluttes.

Det er forventet at Palmegrupppen i juni vil presentere løsningen på den historisk lange drapsetterforskningen.

Etterforskerne har opp gjennom årene lansert en rekke ulike spor og gjerningspersoner, men bare en gang har det resultert i tiltale.

Christer Pettersson ble først ble dømt for drapet, men deretter frikjent.

Han døde i 2004.

Mens «Skandiamannen» døde for 20 år siden.