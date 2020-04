– Naivt å tro at Premier League kan starte opp igjen før august eller september

Se Mens vi venter på Premier League på TV 2 Sumo NÅ!

Flere medier, deriblant The Mirror, har de siste ukene hevdet at Premier League har kommet langt i samtaler med helsemyndighetene om en oppstart av Premier League igjen i juni.

Partene er kommet til en foreløpig enighet om å starte ligaen igjen bak lukkede dører.

Helsemyndighetene håper at koronavirus-utbruddet vil nå sin topp i Storbritannia i løpet av noen få uker, og dersom det holder stikk vil myndighetene gå med på at det spilles fotball i juni underlagt et strengt regelverk.

Går planene i orden vil klubbene i Premier League møtes til en sesongoppkjøring i perioden 18. mai til 7. juni, før kampene starter opp igjen 8. juni. Frem til 27. juli er målet at de resterende 92 kampene vil bli gjennomført i strengt kontrollerte omgivelser bak lukkede dører.

SKEPTISK: Mark Ogden tviler på Premier League kan starte opp igjen i juni.

ESPN-reporter Mark Ogden forteller imidlertid til TV 2 at han tviler på at prosjektet om å få gjennomført resten av sesongen allerede i sommer kommer til å bli gjennomført.

– Jeg tror det er naivt å tro at fotballen er tilbake før i august eller september, sier Ogden til TV 2.

– En lang, lang vei å gå

Og forklarer hvorfor:

– Jeg tror vi alle savner fotballen, men myndighetene har sagt at de innen utgangen av april ville teste 100.000 personer daglig for koronaviruset. Men i dag er de på 37.000, og det er to dager igjen til vi er ferdige til april, sier Ogden, og legger til:

PLANEN: Slik er Premier Leagues foreløpige tidsplan.

– Nøkkelen er testing, og jeg tror ikke det vil bli gitt en konkret dato før alle kan testet. Innen fotballen må alle testet, ballgutter, spillere, managere. Men akkurat nå har NHS en lang, lang vei å gå. Alt avhenger av hvor mange som kan bli testet, den er essensiell. Og akkurat nå er vi ikke nære det målet vi ønsker å være, poengterer han.

Den anerkjente reporteren minner samtidig om myndighetene legger alt ansvaret på klubbene når Premier League skal starte opp igjen.

– Det er klubbene som må sørge for testing av personell og spillere, og ikke minst sikkerheten på stadion. Når Liverpool vinner ligaen, de trenger jo bare to seire til, så er det Liverpool FC som må sikre at ikke 50.000 fans samler seg utenfor stadion for feire, selv om kampen går for tomme tribuner. Alle disse problemene er klubbenes ansvar, poengterer han.