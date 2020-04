Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, finansminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Knut Arild Hareide oppdaterte om koronasituasjonen tirsdag.

Under pressekonferansen fortalte Hareide at det nå blir lansert en ny smitteveileder for luftfartsbransen.

Roser transportbransjen

Samtidig roste han transportbransjen.

– Nå som Norge åpner opp igjen litt etter litt, vil flere begynne å reise igjen.

– Flere vil begynne å fly. Det er positivt for økonomien i luftfartsbranjen, som over natten mistet nesten hele passasjergrunnlaget sitt, sier Hareide.

Han forteller at Folkehelseinstituttet (FHI) har utviklet veilederen i dialog med Luftfartstilsynet. Den fullstendige veilederen kan du lese her.

– Det må være trygt å reise, både for reisende og ansatte. Og en skal være trygg for smitte både i lufta og på bakken.

Den nye veilederen er gjeldende fra 28. april.

Tomt sete mellom passasjerene

Ifølge samferdselsministeren er det viktigste rådet at både passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene.

– Og syke må holde seg hjemme, sier Hareide.

I tillegg vil bransjen kunne fravike om regelen om minst én meters avstand, om det gjennomføres tilfredsstillende kompenserende tiltak.

– Da vil det være nok med ett sete mellom passasjerer, eller midtgangen mellom, sier Hareide.

Medlemmer av samme husstander kan sitte ved siden av hverandre.

Håndbagasje som ikke kan plasseres under setet bør begrenses, opplyser Regjeringen i en pressemelding, og matservering bør unngås, eller maten bør deles ut på forhånd.

– Passkontroll og lignende må organiseres godt, sier Hareide.

Ikke endringer i reiserestriksjoner

Til TV 2 sier justisminister Mæland at det ikke er gjort endringer i reiserestriksjoner i sammenheng med den nye veilederen.

– Vi har ikke gjort endringer i reiserestriksjonene generelt. Vi gjør jevnlige vurderinger på dette basert på informasjon vi får fra FHI og Helsedirektoratet, sier Mæland.



Hittil er 7605 personer bekreftet smittet av koronaviruset i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. 206 personer er så langt døde, ifølge TV 2s oversikt.