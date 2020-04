Krimekspert: – Dette er ikke et enmannsverk

Tirsdag morgen kom nyheten om at Øst politidistrikt hadde pågrepet Tom Hagen. Kort tid etter ble Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

– Hva var din første tanke da du hørte om pågripelsen?

– Jeg var ikke overrasket. Drapssaker skjer ofte i nære relasjoner, så derfor kom det ikke som et stort sjokk. Men det er selvfølgelig overraskende når det plutselig skjer, selv om man har merket at noe har vært på gang, sier Bent Raknes (65), som er pensjonert drapsetterforsker og krimekspert for Bergensavisen.

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden høsten 2018, og saken har fått stor medieoppmerksomhet.

– Fokuset på saken har vært stort og den har pågått over lang tid. Tom Hagen er i tillegg en profilert person, og derfor tror jeg at politiet ville bygge saken sterk før de gikk til pågripelse. Fallhøyden er så stor at de har nok ventet lenge for å samle bevis, sier Raknes.

Raknes ble først intervjuet av Bergensavisen.

Tom Hagen nekter straffskyld i saken, ifølge forsvarer Svein Holden.

Mer enn skjellig grunn

Krimeksperten mener at politiet må ha en sannsynlighetsovervekt på langt utover ordinære 51 prosent for å kunne ta ut siktelsen mot ektemannen. I tillegg har Riksadvokaten vært orientert om etterforskningen.

– Når politiet for lenge siden har hatt skjellig grunn til mistanke, er nok den prosenten vesentlig økt nå. Det må ha kommet nye opplysninger eller nye bevis, som gjør at mistanken er styrket, sier Raknes.

Han berømmer Øst politidistrikt for etterforskningen.

– Det er åpenbart et nøye og grundig politiarbeid. Slik de uttalte på pressekonferansen har politiet hatt fire hovedhypoteser, og deretter snevret seg inn på at dette er en drapssak, sier Raknes.

En av teoriene var at Anne-Elisabeth Hagen var utsatt for kidnapping. I fjor sommer gikk politiet over til teorien om at hun var drept.

Uvanlig pågripelse

Tom Hagen ble pågrepet tirsdag morgen, da han var på vei i bil fra boligen i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum. Pågripelsen kan ikke ha blitt gjennomført offentlig uten grunn, mener Raknes.

– Det er uvanlig at man gjennomfører pågripelse på den måten. Som regel inviterer man vedkommende til politistasjonen eller ringer uanmeldt på døren. Det kan være taktiske årsaker til at man velger å ta pågripelsen ute. Huset har blitt ransaket i dag, så kanskje ville de ikke gjøre det i huset slik at man risikerer at noe blir fjernet, sier krimeksperten.