– Hvor mange liv skal ofres?

Hvert år blir det tatt over 200 000 rutinemessige røntgenundersøkelser for å oppdage brystkreft.

Men den 16. mars stoppet helsemyndighetene disse undersøkelsene av smittevernhensyn til tross for at mammografiscreeningen avslører seks krefttilfeller daglig.

Seks krefttilfeller hver dag

Rigmor Nilsen var en av de siste som fikk en slik mammografiundersøkelse, bare få dager før screeningen ble stoppet. Det kan ha reddet livet hennes.

– Det er gjort på fem minutter, ti minutter så er du ute igjen, sier Rigmor til TV 2.

Nilsen snakker om mammografiundersøkelsen – røntgenundersøkelsen av brystene alle kvinner over femti blir innkalt til annethvert år. Hun har alltid ment at det har vært viktig å møte opp til disse.

Rundt halvparten av all brystkreft blir oppdaget under de rutinemessige kontrollene. Det utgjør i snitt hele seks krefttilfeller hver eneste dag.

I likhet med de fleste som kommer til denne screeningen hadde ikke Rigmor kjent noen kul i forkant. Heldigvis for henne, var hun en av de siste som ble undersøkt før landet ble stengt ned 12. mars.

– 10. mars man kan vel si at var i grevens tid. Jeg er ganske sikker på at det hadde vært stor forverring av min situasjon, i og med at jeg kjente at kulen vokste fra jeg var til mammografi og frem til operasjonen.

FANT KUL: Rigmor Nilsen fant en tre centimeter stor kul under en rutinemessig mammografiundersøkelse 10. mars i år. Foto: Frode Sunde/TV 2

– Da er det ikke sikkert at det kunne reddes i det hele tatt, legger Rigmor til.

Kulen i brystet viste seg å være tre centimeter stor.

– Da legen kom inn etter at hun hadde vært og sett på mammografien, så sa hun: «Dette er ikke bra».

Nå er Rigmor nyoperert, og hele brystet er fjernet. Hun reagerer likevel sterkt på at helsemyndighetene stoppet hele mammografiscreeningen på grunn av korona.

– Jeg fatter ikke at de tør, hvor mange liv er det som skal ofres?

Bekymret for etterslepet

Det er Kreftregistrert som sender ut invitasjonen til brystundersøkelsen. De mottar nå daglig telefoner fra kvinner over hele landet.

– De er engstelige, og vi oppfordrer kvinne til å kjenne selv og ta kontakt med lege dersom de kjenner noe som er unormalt, sier Solveig Hofvind i Kreftregisteret.

Hofvind leder Mammografiprogrammet og er bekymret for etterslepet som de frykter kan bli utfordrende.

– Hvor mange krefttilfeller kunne dere ha oppdaget dersom programmet hadde vært i gang nå?

– Siden vi oppdager om lag 30 tilfeller i uka, så vil jeg jo si rundt 150-200 tilfeller som nå vil få sin brystkreftdiagnose noe forsinket i forhold til om screening-programmet hadde gått som normalt, forklarer Hofvind.