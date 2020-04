Det franske PSA-konsernet står bak bilmerkene Peugeot, Citroën, DS og Opel. Nå er de som mange andre bilprodusenter godt i gang med en stor elektrisk offensiv.

Det handler om både elbiler og ladbare hybrider for alle disse merkene. Og blant bilene som er på vei, er en ny toppmodell fra Peugeot.

Det er storbilen 508 som kommer i ladbar hybridutgave, med mye krefter, og 4x4.

I forkant av denne bilen har Peugeot vist flere konseptbiler som sier noe om motorisering og tanker om fremtidens motorsterke biler. Det er konseptbiler som 308 Hybrid R og SUV-coupéen Quartz.

4x4 og mye effekt

Peugeot 508 PSE (PSE står for Peugeot Sport Engineered,) er også vist som konseptbil, men i motsetning til de andre, blir denne realisert.

Peugeot lover at 508 PSE skal gi kundene en ny form for elektrifisert kjøreglede med tilhørende lave utslipp, 4x4 og mye effekt.

Franskmennene er ikke snauere enn at de har kommet opp med slagordet "Unboring the future". Bil skal være mer enn et fremkomstmiddel, og det har Peugeot forpliktet seg til å levere på.

Lekker bil – men det hjelper trolig lite på salget

508 PSE blir den nye toppmodellen til Peugeot, dette kan også bli en svært interessant bil i det norske markedet.

De siste testene

– 508 PSE er den første av flere nye modeller som beviser at Peugeot mener «Unboring the Future». Vi ser frem til å få denne bilen til Norge. Vi er sikre på at mye effekt, plug in-hybrid og 4x4 er noe som faller i smak hos norske kunder. Vi har allerede gleden av en sterk ordreinngang på den ladbare firehulstrekkeren 3008 GT Hybrid 4x4, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot Norge hos importøren Bertel O. Steen.

Bildene viser den siste testingen på en litt rufsete dosert betongbane og på strøkne Paul Ricard i Syd- Frankrike. Bilen er allerede vist frem, så full kamuflasje er ikke nødvendig, men litt dekor er det fortsatt på bilen.

Stadig flere privatleaser bil – dobling på to år

Fortsatt litt dekorert/kamuflert, men bilen er offisiell og snart klar for lansering.

Kommer mot slutten av året

Da konseptbilen ble lansert på bilmessen i Genève 5. mars i fjor, ble det informert om flere spennende forandringer i forhold til dagens 508. Økt sporvidde, større felger, sportslige stylingelementer, nye seter og materialer er noe av det man kan se frem til.

Konseptbilen har tall som 400 hestekrefter, 500 newtonmeter og 0-100 km/t på 4,3 sekunder. Eksakte data for produksjonsbilen blir sluppet nærmere sommeren.

Ladbare hybrider er et satsingsområde for Peugeot, og i dag er både 508 Hybrid, 508 SW Hybrid og 3008 Hybrid 4x4 på markedet.

508 PSE og 508 SW PSE er planlagt lansert mot slutten av året.

Eier du en Peugeot? Fortell oss om det her:

Peugeot skal understøtte et aggressiv design med mye krefter og 4x4 i denne modellen.

Se video av Peugeot 508 PSE under: