– En gavepakke om det blir lettelser i regelverket

– Vil synes det er rart om det spilles fotball før det er vann i bassengene

Jan Fredrik Stiansen, daglig leder i Kristiansands CK, skulle etter planen arrangere sykkel-NM i år. Det arrangementet ble utsatt til neste år. Ringerike tok på seg ansvaret for å arrangere fellesstarten for senior 22.august.

– Jeg føler at grunnlaget for NM-beslutningen er tatt på riktig grunnlag – og det er fantastisk om de får til en fellesstart for seniorer 22. august på Ringerike. Men jeg er i stuss på hvordan man kan forsvare at fotball er greit, sier han.

– Du får på en måte fotball på den ene siden og resten av idretten på den andre siden. Fotballen holder på en måte på med sitt. De er helt rå på å få til ting og alt sånt, men de plasserer seg litt på siden av idretten, føler jeg. Jeg skal ikke foregripe begivenhetene for hva som blir bestemt på torsdag, og de må få gjøre sine vurderinger av hva som er riktig, men jeg har en forventning til at idretten vurderes som helhet. Hvis det spilles fotball før det er vann i bassengene, for eksempel, så vil jeg synes det er veldig rart, sier han.