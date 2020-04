Fengslingsmøtet er berammet i Nedre Romerike tingrett klokken 11, onsdag.

Det opplyser tingretten til TV 2.

De ser nå på løsninger for å gjennomføre rettsmøtet i henhold til smittevernreglene, og vil sende ut ytterligere informasjon innen kort tid.

Etter all sannsynlighet vil rettsmøtet foregå via video, slik flere andre saker har blitt gjennomført den siste tiden, som følger av den pågående koronapandemien.

Tom Hagen (70) ble pågrepet av politiet på vei til jobb tirsdag morgen, og er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen.

Hagen forsvant sporløst fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar på Lørenskog i oktober 2018.

Politiet opplyste på en pressekonferanse tirsdag formiddag at hun fortsatt ikke er funnet, men at de ser på det som sannsynlig at hun er utsatt for en straffbar handling.

Tom Hagen sitter nå i avhør på politihuset på Lillestrøm. Svein Holden har tidligere fungert som familiens bistandsadvokat. Hagen har nå ønsket Holden som sin forsvarer.

– Nå skal jeg ta en prat med ham og meisle ut en vei videre. Da er det naturlig å be om innsyn i saksdokumentene og se hva pågripelsen bygger på, sier Holden.

Saken oppdateres!