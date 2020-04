Koronatestet Maars Johnsen klar for seriestart neste uke

Bjørn Maars Johnsen var overlykkelig da han signerte for sørkoreanske Ulsan Hyundai i januar, men hittil er det kun blitt én kamp for den høyreiste spissen.

Maars Johnsen spilte i Asian Champions League og var klar for seriestart i slutten av februar.

Så kom covid-19-viruset og satte en effektiv stopper for all fotball verden rundt.

Begeistret for å begynne igjen

Men 8. mai starter den sørkoreanske ligaen igjen – og Ulsan Hyundai spiller dagen etter.

– Jeg er ekstatisk. Jeg sitrer, sier 28-åringen til TV 2.

Mens diskusjonen går høylytt i Norge om hvorvidt det er riktig å åpne opp for fellestreninger eller ikke, er ikke Maars Johnsen det minste engstelig for at han nå skal i gang med seriespill, som den første nordmannen av de alle.

– I Ulsan har det bare vært én ny case på tre uker, og vi skal spille uten tilskuere. Jeg forventer ikke at jeg blir syk på banen. Jeg er ikke engstelig og føler ikke at jeg er en del av et eksperiment. Men hvis noen hoster på banen, så kommer ikke jeg til å stille meg ved siden av ham, for å si det sånn.

Kun 244 personer er rapportert omkommet som følge av viruset i landet, og mandag var det kun meldt om ti nye smittetilfeller. Det er også en rekke sikkerhetstiltak på plass når kampene begynner igjen.

– Alle spillerne i ligaen blir nå sjekket for viruset. Vi dro hele laget til sykehuset før trening i dag (tirsdag) for å ta en koronatest. Jeg regner med det gikk fint for alle sammen.

– Før jeg kommer inn i klubbhuset om dagene må jeg sjekke temperaturen min, og det må jeg gjøre tre ganger i løpet av dagen. De har den beste teknologien her nede.

Ifølge NRK skal et av tiltakene være at spillerne ikke får lov til å spytte og heller ikke kommunisere med hverandre under kamp. Det har ikke Maars Johnsen hørt prat om.

– Dette har jeg ikke hørt om i det hele tatt! Det tror jeg ikke er mulig. Jeg må prate med lagkameratene mine om dette, for det kan ikke stemme. Jeg har kun hørt at vi ikke får lov til å ta med familien på kamp, det er alt.

– Det har vært en øyeåpner

Selv koronaviruset virker å være under kontroll i Sør-Korea nå, legger ikke 28-åringen skjul på at det var tøft for både ham og konen da det først brøt ut.

– Vi var redde, og jeg ønsket egentlig å dra hjem. Men laget trente jo, så det gikk ikke. Og det er jeg glad for nå. Da ville jeg ikke kommet meg tilbake for å spille kamper neste uke.

Norskamerikaneren forteller at koronasituasjonen har gitt ham et nytt perspektiv på livet, og at han er mer sulten enn noensinne.