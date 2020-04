Fikk 2,3 millioner etter bobil-krangel

– De lyver på TV

Servicesjef i Stamsaas, Hans Christian Holen, skrev altså i 2018 at de hadde reparert bilen flere ganger og at kunden hadde rett til å heve kjøpet. Et halvt år etterpå sa han det stikk motsatte i TV 2 hjelper deg.

– Også går han ut og lyver på TV. Samtidig skriver han i mailer til oss og lyver om det. Det er helt forkastelig at de skal være så arrogante, sier Bjørn Johansen til TV 2 hjelper deg.

NAF-advokat reagerer

NAF-advokat, Andre Fimreite, reagerer kraftig på disse opplysningene som TV 2 hjelper deg fremlegger han.

– Dette er helt utrolig. Det er heldigvis sjeldent å se en part gi feilaktige opplysninger både til TV 2 hjelper deg i fjor og Bjørn Johansen, sier han.

Han sier videre at det skal alltid være et lojalitetsforhold i avtaler mellom partene.

– Dette her er alt annet enn lojalitet. Det er klart sånne opptredener opprører meg mildt. Dette er ikke måten å drive forretninger på, sier han.

Fikk hevet kjøpet i retten

I feburar i år falt dommen i Sarpsborg Tingrett. Retten mente at det er sannsynliggjort at Stamsaas har gjennomført mer enn to utbedringforsøk på bobilen. I tillegg gjort flere forsøk på å utbedre svikten i form av programmering- og kalibrering av girsystemet.

Stamsaas ble dømt til å heve kjøpet av bobilen og betale over 2 millioner (inkludert renter) til Bjørn, men firmaet ville likevel ikke gjøre opp for seg. Bobilfirmaet skylte på økonomiske problemer på grunn av korona-epidemien. De vil i stedet at bilen skal repareres enda en gang. Men dette gikk ikke Bjørn og Monica med på.

Truet å ringe politiet

NEKTER Å SVARE: Servicesjef i Stamsaas, Hans Christian Holen, nekter å svare for hvorfor han ga uriktige informasjon på TV 2 hjelper deg i fjor. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Ankefristen gikk ut 20. april. Dagen etter tok TV 2 hjelper deg kontakt med Stamsaas. Senere samme dag betalte de 2,3 millioner kroner til Bjørn.

Men hvorfor uttalte de seg uriktig på TV? Og hvorfor snudde de plutselig å betalte ut pengene?

I flere e-poster har TV 2 hjelper deg bedt om svar fra Stamsaas Fritid. TV 2 hjelper deg har også bedt om intervju, uten å lykkes.

I et siste forsøk på å få svar, reiste TV 2 hjelper deg sitt team til Stamsaas. Hos Stamsaas traff vi servicesjef i Stamsaas, Hans Christian Holen. Han nektet å svare på våre spørsmål. Holen truet også med å ringe politiet dersom reporter og fotograf ikke fjernet seg fra butikken.

Etter vårt besøk i bobilbutikken, har vi mottatt en epost fra Stamsaas. De svarer fortsatt ikke på hvorfor de uttalte seg uriktig om saken på TV. De svarer heller ikke på hvorfor de plutselig snudde og betalte likevel, men de hevder utbetalingen ikke hadde sammenheng med at TV 2 hjelper deg tok kontakt.

Pengene på konto

Etter fire år er nå endelig saken over. Nå vil ekteparet se fremover.

– Det er utrolig deilig, sier Bjørn Johansen.

– Nå gleder vi oss til å reise rundt og finne ny bobil. Vi får legge inn litt jobb for å finne en riktig forhandler, sier Monica til TV 2 hjelper deg.