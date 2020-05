Store forskjeller i omega-3-test

De forklarer også at produktet har vært på det norske markedet i snart 20 år, og at på den tiden produktet ble lansert var det populært med produkter som kun inneholdt fettsyrer fra planteriket – og at dette produktet fortsatt etterspørres.

Minst omega-3 for pengene

Berit Nordstrands omega-3 har et høyere innhold av marine fettsyrer enn Solarays omega-3-6-9, men inneholder likevel minst omega-3 av alle produktene i testen.

I tillegg til den laveste konsentrasjonen av omega-3, er Berit Nordstrands omega-3 det dyreste i testen. Faktisk fire ganger så dyrt som Möllers Pharma.

Nordstrand svarer at hennes omega-3-kapsler skiller seg fra de andre i testen. Hun forklarer at hennes kapsler består av tran, mens de øvrige består av fiskeoljekonsentrat.

– Tran gir deg ikke bare omega-3, men også en del andre viktige fettsyrer for kroppen, som omega-5, -7 og -9, forklarer hun.

Manglende dokumentasjon

Nordstrand forteller at de ekstra fettsyrene virker sammen med omega-3 og kan bedre opptaket i kroppen.

Professor Kjetil Retterstøl mener imidlertid dette ikke stemmer.

– Det finnes ingen dokumentasjon på at disse fettsyrene bedrer opptaket av omega-3 i kroppen. Og uansett får vi i oss mer enn nok av disse fettsyrene gjennom helt vanlig mat, forklarer han.

Nordstrand svarer at i et ideelt kosthold hadde man ønsket seg at man fikk i seg alle disse fettsyrene, men at dette ikke er realiteten.

– Og jeg er ikke enig i at fettsyresammensetningen ikke har betydning for opptaket, legger hun til.

Forvirrende deklarasjon

Prisen på ditt produkt er det dyreste vi har testet – faktisk fire ganger så dyrt som det billigste. Synes du det er greit?

– Ja, tran er en naturlig dyrere råvare, og det er ikke vi som bestemmer utsalgsprisen, det gjør de forskjellige utsalgsstedene, svarer Nordstrand.

Du sier dette er tran, men på boksen står det omega-3?

– Ja på boksen står det omega-3 – tran fra norsk skrei. Det er jo fordi folk er litt forvirret i forhold til om de skal kjøpe et omega-3-konsentrat eller om de skal kjøpe tran. Og det er viktig for folk å forstå at det er omega-3 i begge, sier hun.

Så du kunne egentlig bare kalt det tran da?

– Ja, det kunne vi godt ha gjort, men da får vi ikke informert alle om at det finnes omega-3 i tran.