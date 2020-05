Norske festivaler i stor trøbbel – kommer med bønn til myndighetene

Organisasjonen har over flere år bygget seg opp til å bli arbeidsplassen til en rekke mennesker, og gir store ringvirkninger til lokalsamfunnet.

– Selv om vi har vært utsolgt mange år på rad, er marginene minimale. Reservene en har lagt seg opp forsvinner i en fart når man får et år uten inntekter, for de daglige utgiftene forsvinner jo ikke, sier festivalsjefen.

– Dypt ulykkelige

Hun forventer nå at myndighetene kommer på banen med en krisepakke som er bedre tilpasset enn det som er kommet så langt.

– Men vi tør ikke lene oss på at det kommer, før vi ser det svart på hvitt. Konsekvensen av usikkerheten er jo at vi må delvis permittere ansatte, og det gjør det enda vanskeligere å snu seg rundt for å tilpasse en ny og usikker fremtid, sier Skjerdal.

I Kristiansand skulle store stjerner som David Guetta, Khalid og A$AP Rocky spilt for en utsolgt Palmesus-festival på Bystranda.

– Vi er dypt ulykkelige over å ikke kunne arrangere årets strandfest. Vi har planlagt arrangmentet i over et år, og det å ikke kunne gjennomføre det som skulle bli det hittil beste Palmesus er verst tenkelige scenario, sier administrerende direktør Leif Fosselie til TV 2.

60.000 publikummere

Over 3000 mennesker skulle jobbe under festivalen, og over 60.000 mennesker var ventet.

– Vi er knust over tanken på konsekvensene både for ansatte, partnere, leverandører, crew, artister og lokale lag og foreninger. Ringvirkningene som forsvinner for regionens reiseliv, hoteller, restauranter og uteliv er dramatiske, sier Fosselie.

POPULÆRT: Palmesus-festivalen i Kristiansand blir utsolgt hvert eneste år. Over 60.000 publikummere var ventet på Bystranda i år. Foto: Tor Erik Schrøder

Daglig leder for Utopia-festivalen i Stavanger, Espen Svendsen, sier at de ikke frykter konkurs, men at det er liten tvil om at dette får alvorlige økonomiske konsekvenser.

– Vi har kuttet i alle ender, sparer på hver minste utgift og har et minimalt forbruk i selskapet. Vi har benyttet oss av permitteringer og utsatt en del betalinger av større grad for å holde hodet over vannet, sier Svendsen.

Fare for konkurser

Festivalen jobber nå intenst med å få unna refusjoner og holde sponsorer varme.

– Dette tar tid, krefter og påvirker oss emosjonelt. Vi skal også vedvare vårt omdømme, tross to år mellom festivalen. Men jeg håper at Utopia kan være ut fullverdig alternativ i Festival-Norge i mange år fram i tid, men dette setter oss tilbake til start igjen, sier han.

REDD: Kulturministeren er redd flere festivaler ikke vil overleve denne situasjonen. Foto: Fredrik Hagen

Daglig leder for Bergenfest Frank Nes sier at hele musikkbransjen nå venter i spenning på hva myndighetene kommer med av støtteordninger.

Dersom denne ikke er god nok, mener Nes bransjen vil oppleve konkurser i tiden som kommer.

– Vi taper penger, artister og underleverandører taper oppdrag, og vårt publikum går glipp av store fellesopplevelser med venner og kjente. Det smerter på så mange nivåer, men jeg opplever at hele musikkbransjen står sammen på en fin måte. Vi er alle opptatte av å komme tilbake og levere det vi liker aller best når forbudet oppheves – og at publikum igjen skal få møte sine favorittartister live, sier han.

– Vil oppleve at noen ikke overlever

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja innrømmer til TV 2 at han frykter flere norske festivaler kan gå konkurs.

– Det er hundrevis av festivaler som nå avlyses, og jeg tror dessverre at vi innenfor denne bransjen, som i mange andre bransjer, vil oppleve at noen ikke overlever denne situasjonen, sier Raja.

– Hva skal du gjøre for å unngå at dette skjer?

– Regjeringen har nå sagt at arrangementer med over 500 deltakere er forbudt frem til 1. september. Det har vært svært viktig for festivalbransjen å få dette forbudet på plass – det gir dem forutsigbarhet, og det har vi lyttet til, sier Raja.

På grunn av dette forbudet kan festivalene benytte seg av force majeure-klausuler i sine kontrakter og dermed redusere det økonomiske tapet.

– Regjeringen har dessuten etablert en kompensasjonsordning for arrangører innenfor kulturlivet. Arrangørene kan gjennom denne ordningen få dekket tapte billettinntekter. Jeg forstår at billettinntektene bare utgjør en liten del av festivalenes inntekter, men det er likevel et viktig tiltak for mange små og store festivaler, sier Raja.