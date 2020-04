Flere fotballspillere er permittert eller delvis permittert i Eliteserien. Men det finnes også spillere som var kontraktløse etter 2019-sesongen.

Ikke alle rakk å signere for ny klubb før koronaviruset satte all fotball på vent. Mushaga Bakenga (27) er en av dem.

Trønderen har vært gjennom et skademareritt de siste fem årene etter å ha fått akillessenen avrevet i begge beina. I høst viste han glimtvis hvilke kvaliteter han innehar da han signerte en låneavtale med Ranheim ut sesongen.

Allerede i den første kampen ga han håp i Ranheim-leiren etter at han kom innpå mot Viking og leverte både mål og målgivende.

Selv er han selvkritisk og sier at han ikke fikk vist nok i Ranheim, men mener likevel at han fikk vist litt av hva han kan tilby en klubb. Noe også klubber tydeligvis la merke til.

– For min del var det mange avtaler som gikk i grus etter at koronaviruset stoppet opp fotballen. Jeg vet at det er interesse og det ordner seg nok. Men jeg er en person som liker å sette ting i perspektiv. Man kan si at jeg har havnet i en kjip situasjon, men folk har det verre enn meg, sier Bakenga til TV 2.

– Er du overrasket over at så mange har vist interesse?

– Både ja og nei. Jeg visste ikke at folk følgte så godt med som de tydeligvis har gjort. Men samtidig så har jeg kjent selv at jeg var i gang igjen. Jeg var på vei mot noe bra, Ranheim ga meg et bra opplegg, sier han.

Takket nei til flere klubber i vente på den rette

Nå om dagen går det for det meste i egentrening for 27-åringen. Noe han selv tror han har hatt godt av med tanke på de stygge skadene han har hatt de siste fem årene.

– Jeg får lagt inn flere økter de fleste dagene. Jeg får også tid til studier (bedriftsøkonomi) og vært med familien. Jeg har gjennom hele fotballkarrièren vært opptatt av å studere, for å holde hodet i gang. Så det er vel kanskje noen av lyspunktene i denne tiden for meg, sier han.

Han bruker også mye tid på organisasjonen Jabez Verden, som er med å drifte en skole i foreldrenes hjemland DR Kongo. Skolen College Namugunga ble startet i 2017 og Bakenga har vært engasjert siden.

I januar sa spissen til Adresseavisen at det var utlandet han ønsket skulle bli neste destinasjon for hans fotballkarriere. Den tanken står ikke like sterkt nå.