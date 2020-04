Lily Allen (34) vet å provosere i sosiale medier og nå er hun på banen igjen.

Nakenbilde på Instagram

Mandag delte hun et nakenbilde av seg selv iført kun et badehåndkle og noen smykker, skriver Elle.

– Trenger bekreftelse, skriver den 34 år gamle popstjernen på et Instagram-bilde.

Og bekreftelse har hun fått fra fansen som også har lagt merke til at hun bærer en ring på ringfingeren sin.

Forlovelse?

Dette har satt fart i spekulasjonene om at hun er forlovet med «Stranger Things»-stjernen David Harbour som hun har vært sammen med det siste året.

Paret bekreftet forholdet i oktober med et bilde fra en tur til Disney World.

I det siste har det florert rykter om at Lily og David har giftet seg etter at hun dukket opp på Instagram hvor hun titulerte ham som mannen sin.

Bryllupsklokker

Utifra den siste posten på Instagram-kontoen hennes kan muligens bryllupsklokkene ringe for ekteparet i løpet av nærmeste fremtid.

Lily Allen og David Harbor har nylig blitt satt i karantene i Lilys hjem med hennes to døtre, Ethen (7) og Marnie (6), som hun har med ekskjæresten Sam Cooper.

FORLOVET? Lily Allen og kjæresten David Harbour ankommer Screen Actors Guild Awards i januar 2020. Foto: Dimitrios Kambouris/Scanpix

Tretten år i rampelyset

Lily Allen har vært i rampelyset siden hun slo gjennom for over 13 år siden. Hun er mest kjent for hiter som «Smile», «Do it like A Dude» , «Somewhere Only We Know», «F**k You» og «The Fear».