Tom Hagen ble pågrepet i en politiaksjon på Lørenskog tirsdag morgen og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Tom Hagens nære venn, Tom Nilsen, er rystet over pågripelsen.

Begynte å skjelve

– Jeg fikk sjokk. Jeg fikk en isning i kroppen og begynte å skjelve. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at saken ville ta denne vendingen, sier Tom Nilsen til TV 2.

Nilsen syns synd på sin nære venn og tenker på hele familien i denne situasjonen.

– Jeg tenker på Toms familie, barna og barnebarna hans, som vi alle er så glad i. Det er vanvittig tøft, sier Nilsen.

Nilsen tenker også tilbake 18 måneder i tid, til 31. oktober 2018 da Anne-Elisabeth, eller Lisbeth som vennene kaller henne, forsvant fra boligen i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog.

– Sjokket var stort den gang også. Lisbeth var jo borte. Det var tragisk for familien da, og så kommer dette i tillegg i dag. Det vi opplever i dag er tøft for alle oss som kjente Tom, sier Nilsen.

Skulle på tur sammen

Både Tom Nilsen og Tom Hagen har lenge vært lidenskapelig interessert i skøyter. For noen uker siden skulle kameratene egentlig ha vært på tur sammen til Hamar for å se på VM på skøyter.

– Men Tom var ikke helt i form, så han holdt seg hjemme, sier Nilsen.

Han håper nå inderlig at politiet har gjort en feil.

– Vi som kjenner Tom klamrer oss nå til håpet at politiet har gjort en feil, sier Nilsen og blir tankefull.

Pågripelsen kom brått på

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim sier til TV 2 at nyheten om at Tom Hagen var pågrepet kom brått på, og at det var et sjokk.

– Dette er en sak som har pågått veldig lenge, og det er en veldig spesiell sak. Det er snakk om en godt voksen dame som ble tatt i sitt eget hjem i et rolig villastrøk midt i Lørenskog. Vi har lurt fælt på hva som har skjedd.

Ordføreren understreker at ingen er skyldig før de er dømt, og at hun ikke ønsker å spekulere i hvorvidt Hagen er skyldig eller ikke.

– Men det hadde vært godt for Lørenskog som samfunn og fått en oppklaring. Dette er en familie mange kjenner til, og det vil være viktig for oss å vite hva som har foregått.

– En stor tragedie

TV 2 har også snakket med tidligere ordfører i Lørenskog Åge Tovan. Han var ordfører mellom 2003 og 2015, og har hatt mye å gjøre med Hagen opp gjennom årene.

– Pågripelsen kom veldig overraskende på, det må jeg innrømme. Hvis dette er tilfellet, er det en stor tragedie. Jeg håper det ikke stemmer, sier Tovan.

Den tidligere ordføreren kjenner mange i Lørenskog, og sier at de fleste han er snakket med er sjokkerte, men at de håper at saken nå får en oppklaring.