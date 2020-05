Nissan X-Trail var en kjempesuksess da den kom til Norge i 2001.

Faktisk slet flere forhandlere med å skaffe nok biler. Slik er det ikke nå lenger. I dag har X-Trail havnet i skyggen i det norske markedet, til tross for at bilen er Nissans bestselger globalt.

At SUV-en ikke er tilgjengelig med en elektrifisert drivlinje, forklarer mye av det beskjedne salget i dag.

Samtidig er det slik at fortsatt veldig mange kjøper nybil med tradisjonell drivlinje. Nå har vi testet nyeste generasjon X-Trail ­­– som har fått flere spennende oppdateringer.

Hva er nytt?

For å styrke X-Trails posisjon som en skikkelig familie-SUV, har Nissan basert flere av oppdateringene på kundenes tilbakemeldinger.

Blant nyhetene finner vi Nissans førerassistent-system ProPILOT, som tidligere er kjent fra Leaf og Qashqai. Dette innebærer kort og godt adaptiv cruisekontroll med styreassistent. Bilen tilpasser seg med andre ord trafikken, og styrer delvis på egen hånd.

Under panseret har det også skjedd ting på den oppdaterte modellen, som ble vist første gang i fjor høst.

Her debuterer to helt nye drivlinjer. De består av en 1,7-liters dieselmotor på 150 hk, samt en 1,3-liters turbobensin, som yter 160 hk. Vi kjører dieselutgaven med firehjulsdrift.

Det nye ProPILOT-systemet kontrollerer styring, akselerasjon og bremsing. Det er basert på tre teknologier – Lane Keep Assist (LKA), Intelligent Cruise Control (ICC) og Traffic Jam Pilot (TJP). Det fungerer i praksis veldig bra, men du bør forberede deg på mange og intense pipelyder, dersom du ikke beveger rattet.

Smart, men litt glemt familiebil

Hva er styrker og svakheter her?

Nissan X-Trail er en folkelig SUV, med mange gode og praktiske egenskaper. For å begynne med sistnevnte, overrasker bilen. Med drøyt 4,6 meter i lengderetning, er den innvendige plassen god. Her kan hele familien dra på tur, uten å bekymre seg nevneverdig over plassen.

Bagasjerommet måler 565 liter og hele 1.996 liter om du legger de baksetene. Det er godt innafor.

Infotainment-skjermen er et stykke unna de beste i klassen.

Bak rattet i Nissan X-Trail er det også lett å trives. Vår testbil er utstyrt med brunt skinninteriør, som løfter godfølelsen. Når det er sagt, er det fremdeles en del hardplast her og der.

Infotainment-skjermen er også et stykke fra de beste i klassen. Svak oppløsning, og i overkant enkelt oppsett, trekker litt ned her.

Vi kjører X-Trail med høyeste utstyrsnivå, kalt Tekna. Da får du det aller meste av tenkelig utstyr. Blant annet oppvarmet ratt, samt varme i både for- og bakseter. Inkludert er også et godt og fyldig lydanlegg fra BOSE – med åtte høyttalere som standard.

Ute på veien oppleves X-Trail akkurat som forventet. Komforten er prioritert. Dette er ikke bilen du kjører spesielt aktivt med, men i stedet nyter komforten og forutsigbarheten om bord.

Den nye dieselmotoren på 1,7 liter og 150 hk, leverer greit med krefter og godt moment fra bunn. Nærmere bestemt 340 Nm, allerede fra 1.750 omdreininger. Som vanlig er forbruket også hyggelig med dieselmotor under panseret. Bilen vi kjører med firehjulsdrift, er oppgitt til 0,75 liter/mil – som er helt ok.

Hvis vi skal sette fingeren på noe her, er det ikke alltid automatkassen henger helt med på notene. Den kan oppleves en smule treg innimellom.

Interiøret ser lekkert ut, spesielt med de brune skinnsetene.

Nissan X-Trail: Dette kan være et lite SUV-kupp

Hva koster den?

Startprisen på en flunkende ny X-Trail er hyggelige 369.900 kroner. Det er riktignok for innstegsmodellen, med minst utstyr.

Vår fullutstyrte Tekna-utgave ender på relativt friske 568.650 kroner. Da får du altså en haug av utstyr, som LED-lys med auto-funksjon, ProPILOT, oppvarmet ratt og seter (8-veis justerbare), BOSE lydanlegg og en rekke sikkerhetssystemer.

Tross dette, er prisen på nesten 570.000 kroner en god slump penger for en SUV i dette segmentet. At den heller ikke er tilgjengelig med en form for elektrifisering, vil nok trekke ned for mange her hjemme.

Den nye dieselmotoren på 1,7 liter leverer 150 hk og 340 Nm. 0-100 km/t tar gode 12,7 sekunder.

Hvem er konkurrentene?

Vi kommer ikke unna nye Toyota RAV4. I motsetning til Nissan X-Trail er den tilgjengelig som både vanlig hybrid og ladbar hybrid.

Honda CR-V og Subaru Forester er også opplagte kandidater, som begge leveres som hybrid i dag. Men som vi ofte har poengtert tidligere: Dersom du kjører en god del, er en gjerrig dieselmotor fremdeles et godt og fornuftig alternativ.

Vil naboen bli imponert?

Ved første øyekast er ikke X-Trail en bil som sluker oppmerksomheten på parkeringsplassen. Tvert imot. På utsiden syns vi bilen er en smule konservativ. Den ser rett og slett litt gammel ut.

På innsiden løftes inntrykket. Og vi tror faktisk mange vil bli overrasket over både utstyrsnivå og plassen i nyeste generasjon X-Trail.

Også i baksetet er plassen god. Her får du også varme i setet – dersom du ønsker det.

Broom mener:

Nissan gjør mye riktig med X-Trail. Med nye motorer, sikkerhetssystemer og delvis autonom kjøring – henger den absolutt med på notene.

Men som vi allerede har nevnt, lider bilen av mangelen på en elektrifisert drivlinje. Sånn har det blitt i Norge, selv om en gjerrig dieselmotor for mange er det «rette» valget fremdeles.

Vi kommer heller ikke unna prisen på nesten 570.000 kroner. For den summen finnes det en rekke alternativer å velge mellom. Så er spørsmålet om X-Trail er spennende nok?

Designet er kanskje ikke direkte spennende. Her mangler X-Trail en liten X-faktor, i våre øyne...

Hva mener eierne?

Det kan se ut til at eierne som har delt sin vurdering av bilen i «Eierne mener» er godt fornøyd. X-Trail får nemlig en snittscore på 9,1/10. Klikk her for å lese hva de skriver om bilene sine.

Visste du at?

– X-Trail er bestselgeren til Nissan globalt

– Over 3,7 millioner X-Trail (inkludert USA der X-Trail selges under navnet Rogue) er solgt siden første generasjon ble lansert i 2000.

– Nye X-Trail også leveres med to- eller firehjulsdrift og hengervekten er inntil 2000 kg.

Nissan X-Trail 2020 Motor: 1,7-liter diesel Effekt: 150 hk / 340 Nm 0-100 km/t: 12,7 sekunder Toppfart: 196 km/t Forbruk: 0,75 l/mil Bagasjerom: 442 liter Lengde x bredde x høyde: 469, 182, 171 cm Pris fra: 369.900 kroner Pris testbil: 568.650 kroner.

Se bildene av oppdaterte Nissan X-Trail her:

