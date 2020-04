Tom Hagen vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker i Nedre Romerike tingrett onsdag, etter at han ble pågrepet av politiet tirsdag morgen.

70-åringen var på vei fra boligen i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum da han ble pågrepet.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Han har bedt familiens bistandsadvokat Svein Holden om å være hans forsvarer.

Etisk vurdering

Til Dagbladet sier Holden at det er vurdert som etisk forsvarlig for han å gå fra rollen som bistandsadvokat for familien, til forsvarer for Tom Hagen.

– Vi har naturligvis vurdert den advokatetiske siden av dette. Slik denne situasjonen er, har vi kommet frem til at det ikke er noe i veien for at jeg påtar meg et slikt oppdrag, sier han til avisen.

Holden har sittet i et annet rettsmøte tirsdag formiddag, og har foreløpig ikke hatt mulighet til å snakke med Hagen.

Har ankommet politistasjonen

Ifølge VG ankom Holden politistasjonen på Lillestrøm ved 12.15-tiden tirsdag.

– Jeg ble i morges varslet av politiet om situasjonen og at Hagen ønsket meg som forsvarer, sier han til avisa.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før han har snakket med Hagen.

Pågrepet tirsdag

Det var 9. januar 2019 at politiet informerte om forsvinningen. Da hadde de allerede drevet en hemmelig etterforskning av saken i flere uker. Det siste tegnet til liv fra Anne-Elisabeth Hagen kom 31. oktober 2018.

Da opplyste de at de fryktet at Anne-Elisabeth Hagen var blitt kidnappet, fordi det hadde blitt fremmet krav om løsepenger.

Brevet var skrevet på gebrokkent norsk, og kravet var på ni millioner euro i kryptovalutaen monero. Det tilsvarer cirka 85 millioner norske kroner.

Det hadde også blitt fremsatt alvorlige trusler.

I juni 2019 endret politiet sin hovedhypotese fra kidnapping med økonomisk motiv, til drap.