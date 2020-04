Ber Raja komme ut av garderoben

– Det er på tide at fotballen får starte opp. Det kan gjøres med forsiktighet og forsvarlighet, sier Anette Trettebergstuen (Ap).

Hun er nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og kritiserer Regjeringen for ikke å ta tak i det store spørsmålet som toppfotballen i Norge trenger svar på; når kan de få lov til å starte opp med trening- og kampaktivitet igjen?

– Det er Regjeringen som har siste ordet. De baserer seg på råd fra FHI og helsedirektoratet. Men det er Regjeringen som sitter med beslutningsmakt i dette tilfellet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Nå øker presset på Regjeringen, med Kulturminister Abid Raja i spissen.

– Vi må få en avklaring, dette kan få fatale konsekvenser for fotballen, og har latt vente på seg for lenge, sier Frp-politiker Silje Hjemdal.

VIL HA AVKLARING: Silje Hjemdal (Frp).

Også hun sitter i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og ble nylig kontaktet av Brann for å forsøke å påvirke beslutningene som skal tas av politikerne omkring fotballens videre skjebne.

– De er fortvilet og føler Idrettsministeren har vært fraværende. De presser på Stortinget, for å få han på banen. Jeg har sagt at jeg skal gjøre mitt, sier Hjemdal.

Er rustet til oppstart

Også Høyre-politiker Tage Pettersen mener en oppstart bør være mulig.

– Det er viktig at vi politisk nå tar til orde for en kontrollert oppmyking. Det betyr mye økonomisk for hele fotballfamilien, erfaringene vil være viktige for annen idrett og fotball som underholdning er viktig for tusenvis av familier som i dag lever mer eller mindre oppå hverandre rundt om i hjemmene, sier Pettersen (H). Han er også president i Norges Ishockeyforbund.

Forrige uke hadde familie- og kulturkomiteen møte med fotballforbundet og Norsk toppfotball.

Mandag sendte Fotballforbundet brev til Regjeringen.

BREV TIL REGJERINGEN: NIF og NFF har gjennom brev og møter forsøkt å påvirke beslutningstakerne.

Der vises det blant annet til at Norges Fotballforbund er rustet til å gjennomføre kamper i tråd med de rådende smitteverntiltakene, og at NIF og Norges Fotballforbund (NFF) å gjennomføre en «pilot» i norsk toppfotball hvor aktivitet gjenopptas med strenge smitteverntiltak.

Brevet fremhever følgende smitteverntiltak: