Det er Norges Banks representantskap som krever svar på detaljerte spørsmål, om blant annet ansettelsen av Tangen.

Representantskapet fører tilsyn med driften av banken og skal sørge for at den følger reglene.

Drømmeseminaret

Nicolai Tangen (54) ble i mars i år ansatt som adminstrerende direktør for Norges Bank Investment Management, bedre kjent som Oljefondet.

Han fikk jobben etter en suksessrik karriere som hegdefond-forvalter i London. I november i fjor arrangerte han et seminar på sitt gamle universitet i USA, betalt av egen lomme. På det påkostede seminaret deltok blant annet statsråd Torbjørn Røe Isaksen, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og avtroppende direktør for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Et av innslagene var en konsert med artisten Sting til 9 millioner kroner. I etterkant av seminaret er det stilt spørsmål om forhold rundt ansettelsen av Tangen. Representantskapet vil også ha svar på hvordan Tangens eierinteresser i AKO Capital skal organiseres etter at han har tiltrådt stillingen. I tillegg må hovedstyret i Norges Bank redegjøre for om Slyngstads deltagelse på seminaret er i tråd med bankens etiske regelverk.

Til sammen ber representantskapet om svar på 27 spørsmål.

Frist

Representantskapet, som ledes av Julie Brodtkorb, har bedt om svar på spørsmålene senest innen 29. april.



Norges Bank opplyser til TV2 at svarene er under behandling og fristen er i morgen.



Svarene skal etter planen bli offentliggjort, etter at de er oversendt bankens representantskap.