TV 2-profilen forteller åpenhjertig: – Jeg fikk en knekk

Influenser og TV-profil Agnete Husebye (24), som er kjent under Youtube-navnet Agnetesh, forteller åpenhjertig at hun har hatt noen vanskelige perioder den siste tiden.

Mandag delte hun en video på Instagram-story, hvor hun forklarer sine 60.000 følgere hvordan hun har det.

«Jeg bare tenkte at jeg skulle si at det er greit å ikke alltid ha det like greit. I dag har jeg knekken», sier hun i Instagram-videoen.

«Vanligvis bruker jeg ikke å legge ut noe når jeg har det slik, og jeg pleier å stenge meg inne, men jeg tenkte at det er greit å dele», sier hun videre.

Videoen er gjengitt med tillatelse i toppen av saken.

Influenseren forteller til TV 2 at hun trengte å dele sine følelser i sosiale medier.

– Jeg fikk en knekk i går, og grunnen til det er nok at det har blitt litt mye på en gang, sier hun på telefon til TV 2.

Eget TV 2-program

Husebye har denne våren sitt eget program, Agnetesh hacker Idol, på TV 2 Sumo. Her går hun i kulissene på Idol-produksjonen. Hun deler også jevnlig innhold på sin Youtube-kanal med over 120.000 abonnenter.

Hun forteller at innspillingen av Agnetesh hacker Idol ikke har gått som planlagt denne våren, på grunn av koronasituasjonen.

– I starten var det ikke så veldig gøy, siden mye ble endret på grunn av koronarestriksjonene. Jeg følte et press, siden mye lå på meg, sier hun.

– Når planer endres, så føler jeg at jeg mister kontrollen og at jeg ikke strekker til. Jeg føler at jeg skuffer folk, og det er den verste følelsen i verden, sier hun videre.

Vanskelig periode

Husebye, som bor alene, innrømmer at perioden med koronarestriksjoner har vært vanskelig for henne.

– Jeg trodde ikke at dette kom til å bli et problem for meg, fordi jeg liker å være alene, men jeg har overrasket meg selv over hvordan jeg har tatt ting. Jeg prøver å gjøre det beste ut av det, men jeg er lei av alt er annerledes. Jeg tror at flere føler det slik. Man blir så isolert, sier hun.

Da opptakene til TV 2 Sumo-serien skulle starte, havnet Husebye i hjemmekarantene på grunn av en utenlandsreise i forkant av reiserestriksjonene.

– Jeg har hatt to lignende knekker tidligere denne koronaperioden, da jeg var i karantene. Det var en rar situasjon, og man kan føle seg litt ekstra alene. I tillegg ble det ekstra mye arbeid på meg med innspillingen, siden jeg måtte gjøre alt selv. Så det bikket over, sier hun.