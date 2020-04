På grunn av den pågående korona-pandeminen og fare for smitte vil rettsaken mot Manshaus foregå via video.

Det opplyser Asker og Bærum tingrett til TV 2. De varsler samtidig at det vil bli sendt ut en pressemelding med detaljer om gjennomføringen senere tirsdag.

Ifølge tingretten er det kommet inn en søknad om filming av rettssaken. Det er ikke kjent hvorvidt de har tatt stilling til denne søknaden.

Manshaus møter i retten

At rettsaken skjer via video betyr at dommerne, advokatene og Manshaus selv vil være til stede i retten, mens presse og publikum ikke får tilgang til rettslokalet.

Manshaus sin forsvarer, advokat Unni Fries, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Det var klokken 16.07 lørdag 10. august 2019 at politiet meldte om skyting på Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

Stesøsteren drept

Da politiet ankom moskeen, fikk de kontroll på én gjerningsmann, Philip Manshaus (22). Han ble pågrepet med hjelp fra personer tilknyttet til moskeen. Ingen ble truffet av skuddene.

Senere samme dag ble Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) funnet drept i en bolig på Eiksmarka i Bærum. Hun var stesøsteren til Philip Manshaus.

Manshaus har erkjent handlingene han er tiltalt for, men ikke straffskyld. Han har påberopt seg nødrett.

Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet. Rettssaken starter i Asker og Bærum tingrett 7. mai og går fram til 26. mai. Det tas forbehold om å legge ned påstand om forvaring.

Saken oppdateres.