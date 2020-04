Det jobbes på spreng for å få ballen til å rulle igjen i de europeiske fotballigaene.

I Tyskland og Sveits er det lagt detaljerte planer for hvordan fotballens comeback skal foregå.

De fleste er enige om at tomme stadioner og regelmessig testing av spillere er nødvendig. Men det er en voldsom logistikkjobb som kreves før det blir aktuelt med toppfotball igjen.

Å isolere spillere på hotell har vært et av forslagene i England. FIFA åpner opp for flere innbytter per kamp for å minske belastningen på spillerne i et kampprogram som blir langt tettere enn normalt.

Og Michel D'Hooghe, leder av FIFAs medisinske komité, vil gjerne legge til noe mer. Han vil straffe spillere som spytter.

– Det er vanlig i fotballen, og det er ikke spesielt hygienisk. Det er noe vi må prøve å unngå, sier han ifølge Telegraph.

– Spøprsmålet er om det er mulig. Kanskje man kan dele ut gule kort, for det er uhygienisk og en måte å spre viruset. Dette er en av grunnene til at vi må være forsiktige før vi starter igjen. Jeg er ikke pessimist, jeg er mer skeptisk for øyeblikket, sier han.

D'Hooghe mener det ikke er optimalt dersom spillerne må spille med ansiktsmasker for å stoppe spyttingen.