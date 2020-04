Stekte baconsnurrer, gresk salat og tzatziki:

Baconsnurrer en fin måte å bruke opp tørt brød. Begynn med å lage tzatziki og gresk salat. Beregn 1-2 skiver brød per person.

Baconsnurrer:

4 tynne skiver halvgrovt brød

Smøreost med bacon

8 skiver bacon i tynne skiver

Fremgangsmåte: Varm stekeovnen til 225 grader. Smør brødskivene med baconost og legg to og to skiver sammen, de smurte sidene mot hverandre. Del i to, snurr baconskiver rundt de doble halve skivene. Legg i et ildfast fat og stek på øverste rille i varm stekeovn 225 grader, til baconet er sprøtt, 12-15 minutter. Snu eventuelt på skivene under steketiden. Baconsnurrene kan også stekes i stekepanne.

Tzatziki:

5 dl gresk (tykk) yoghurt eller matyoghurt

½ slangeagurk

2-3 fedd hvitløk

¼ ts salt

1 ss ekstra Virgin olivenolje

1-2 ts sitronsaft

½ ts sukker

2 ss finhakket frisk mynte

Fremgangsmåte: Skrell agurken, riv den grovt, dryss på litt salt og la den ligge og renne av seg i et dørslag i 20-30 minutter. Klem/press væsken ut av agurken. Bland agurk i yoghurten. Smak til med finhakket hvitløk, eventuelt litt mer salt, olivenolje, sukker og mynte. La gjerne tzatzikien stå å trekke smak et par timer før servering.

Gresk salat:

4 mellomstore modne klasetomater

1 slangeagurk

1 rødløk

1 grønn paprika

10 svarte oliven

Ca. 150 g norsk ost laget med sauemelk eller annen hvit smakfull ost (I Hellas brukes fetaost)

1 ss tørket oregano

Dressing:

1 ½ dl kaldpresset olivenolje

½ dl vineddik

Fremgangsmåte: Del grønnsakene i biter og hell over dressing.