Ford Kuga debuterte tilbake i 2008 og den første generasjonen solgte ganske bra i Norge. Den gangen var det et stort sug i markedet etter folkelige og ikke altfor kostbare SUV-er. Og tross ganske kompakte mål, ble Kuga valgt av mange norske familier som ville ha en litt høyreist bil med 4x4.

Andre generasjon kom i 2012. Den vokste en god del i størrelse og ble en mer gjennomført bil. Men salget tok likevel ikke av her til lands. Konkurransen i klassen var blitt adskillig tøffere, blant annet med mange nye premium-biler på plass.

Så kom de ladbare og etter hvert elektriske bilene – og Kuga var ikke lenger en modell så veldig mange tok med i betraktningen når de skulle kjøpe bil i denne klassen.

Nå kan det bli en endring på det. Kuga har nemlig akkurat kommet til Norge i ny utgave, og med en svært viktig nyhet under skallet.

Hva er dette?

Tredje generasjon Kuga har blitt helt ny fra innerst til ytterst. Den er lengre og lavere enn forgjengeren. Den har fått mye nytt utstyr og ikke minst: Nå er den tilgjengelig med flere nye drivlinjer. Det viktigste her hjemme er utvilsom at den nå kommer som ladbar hybrid.

Med elektrisk rekkevidde på 56 kilometer, oppnår den fullt avgiftsfritak. Dermed er denne utgaven også gunstig priset. Den ladbare utgaven er rimeligste Kuga, med startpris på 399.000 kroner.

Ford gjør modellutvalget enkelt: Du får Kuga i tre versjoner. Titanium, ST-Line og Vignale. I tillegg til ladbar hybrid, kommer den i starten også som mildhybrid og med dieselmotor. En "vanlig", ikke-ladbar hybrid er også på vei.

Testbilen er en ladbar ST-Line. Dette er modellen som skal være litt ekstra sporty. Den har mye utstyr som standard og starter på 439.000 kroner. Det du imidlertid ikke får her er 4x4. Det er ikke tilgjengelig i det hele tatt på den ladbare utgaven. Vil du ha Kuga med firehjulstrekk, må du altså velge annen motorisering.

Aldri har flere vært redd for å kjøpe "feil" bil

Kuga har blitt lengre og lavere, dermed også litt mindre SUV i designuttrykket. Her er det heller ingen "offroad-detaljer", for eksempel rundt hjulbuene.

Hvordan er den å kjøre?

Ford har i mange år vært gode på kjøreegenskaper og begge de to forrige Kuga-utgavene var blant de mest kjøreglade bilene i sin klasse.

Det følger også den nye pent opp. Du kan ikke akkurat forvente deg noen sportsbil, men bilen gir en fin kombinasjon av komfort og presise kjøreegenskaper. Det merkes også at den til å være SUV er ganske lav. Her er det ingen tendenser til krengning, i så måte kunne dette like gjerne vært en vanlig stasjonsvogn.

Støydempingen er helt godkjent og sittekomforten god.

Nye Kuga viderefører de gode kjøreegenskapene vi er vant med fra de forrige generasjonene.

Går den bra?

Den ladbare drivlinjen består av en 2,5-liters bensinmotor (uten turbo) og en elektrisk motor. Sammen har de en maksimal ytelse på 225 hestekrefter. Batteripakken er på 14,4 kWt, det er relativt voksent til å være ladbar hybrid.

Som vanlig fungerer systemet sømløst. Via et smart kombinasjonsinstrument kan du følge med på hvor mye bilen bruker av strøm og/eller bensin, også når den lader batteripakken, for eksempel i nedoverbakker.

CVT-girkasse gir som vanlig et litt masete lydbilde når du presser drivlinjen, men her er Kuga bedre enn flere av konkurrentene. Uansett lærer du deg fort at det ikke er mye poeng å full gass for eksempel i stigninger. Det blir mer bråk (og forbruk), enn action.

Batteripakken er plassert i bunnen av bilen, denne gir også tre centimeter mindre bakkeklaring.

Bilen er sterk og ganske kjapp i starten. Men 9,2 sekunder på 0-100 km/t er ikke spesielt imponerende. Toppfarten er begrenset til 200 km/t.

Underveis i vår test virker den offisielle, elektriske rekkevidden oppnåelig. Vi kommer flere ganger over 50 kilometer på strøm, uten å drive noen ekstrem sparekjøring. Her er det flere ting som spiller inn: Temperatur, topografi og ikke minst kjørestil. Skal du utnytte drivlinjen optimalt, bør du kjøre mest mulig mykt og defensivt.

Det som kan skille mye mellom de ladbare hybridene, er hva som skjer når batteripakken er "oppbrukt". Det er ikke rent få som har fått seg en overraskelse der, særlig på store og ladbare SUV-er med bensinmotor.

Her er vår erfaring at Kuga virker nøysom på drivstoffet. Over en strekning på rundt 20 mil, har vi først rolig landeveiskjøring med snittfart på rundt 60 kilometer. Her ender vi på 0,42 liter/mil. Deretter motorvei med snittfart omtrent på fartsgrensen, 110 km/t. Her viser forbruksmåleren et snitt på 0,61 liter/mil.

Ladbar Kuga har for øvrig fire forskjellige kjøremodus:

– EV auto betyr blanding av motor og elektrisk, bilen velger selv det som er best.

– EV nå, da er motoren avslått og bilen kjører kun elektrisk.

– EV senere, lagret effekt i batteriet opprettholdes og brukes senere.

– EV lading, her prioriteres lading og forbrenningsmotor går hele tiden.

Det startet med at kona ville ha ham litt ut av huset...

554 liters bagasjerom, det betinger at du skyver baksetet maksimalt fremover.

Hvordan er plassen?

Her snakker vi helt klart familiebilstørrelse. Kuga har dessuten veldig smart løsning med baksete som kan skyves hele 15 centimeter i lengderetningen. Dette er delt i 1/3 og 2/3. Noen skiluke får du ikke.

Denne løsningen gjør at du kan prioritere hvor du trenger plassen mest. Med baksetene i bakerste stilling, er beinplassen svært god. I motsatt ende: Trenger du mest mulig bagasjeplass, skyver du baksetene helt frem. Da får du 645 liters bagasjerom i de ikke-ladbare utgavene, 554 liter i den ladbare.

Det er raust med kopp- og flaskeholdere og andre smårom rundt i bilen. Her har Ford vært gode på praktiske løsninger.

Slik ser det ut når biltesterne har lunsjpause

Funksjonelt dashbord og mye utstyr standard. Men materialvalgene i interiøret sladrer om ganske mye bruk av sparekniven.

Finest utenpå eller inni?

Fronten er det du helt klart legger mest merke til her. Lyktene er plassert høyt, samtidig som de strekker seg langt bakover. Her får du nesten litt Porsche-assosiasjoner.

Sideprofilen synes vi er mer anonym enn tidligere. På C-stolpen har Ford gått bort fra designløsningen de hadde på forrige Kuga og fortsatt har på S-Max. Hekken er heller ikke veldig særpreget. Ta bort Ford-merket og K U G A-bokstaveringen, så er det ikke lett å gjette hvilket merke dette er.

Innvendig ble forrige Kuga gammel mot slutten, med et ganske rotete dashbord preget av mange knapper og brytere. Nå har Ford ryddet opp, men går likevel ikke i minimalisme-retningen vi ser hos mange konkurrenter.