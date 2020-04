TV 2 har spurt tre av kjendisrekruttene om hvorvidt ektefellene deres har lagt merke til noen endringer etter oppholdet på Setnesmoen.

Desta Marie Beeder (32) og Lasse Jensen (38) kunne begge fortelle at de har endret seg, mens Raymond Kvisvik (45) har en annen beskjed.

Hjelper mer til

Jensen, som er bedre kjent som «Lazz» i «Staysman & Lazz», har nevnt at en av grunnene til at han takket ja til militær-eventyret, var for å glede kona. Han ler når han får spørsmål om kona har lagt merke til noen endringer.

– Det er morsomt å svare på dette når kona ikke er her, men noe har jeg lært. Noe er også som det var.

38-åringen var blant de første som røk ut, men mener likevel at han har fått med seg noen gode egenskaper.

– Jeg har alltid noe annet i tankene, det er lettere å hjelpe til med oppvasken nå, enn det var før.

– Hvorfor det?

– Når jeg ser hvor mye hun jobber i hjemmet, og at hun har en jobb på heltid, så kan jeg ta i litt ekstra fra nå av.

MUSIKER: Stian Thorbjørnsen og Lasse Jensen har gitt ut mange hitlåter sammen. Foto: NTB Scanpix

Overrasket ektemannen

Beeder kunne fortelle at ektemannen ble overrasket da han hørte at kona skulle i militæret. Han har nemlig vært i militæret, og tenkte at det ville bli litt annerledes å sende inn mennesker over 30 år, enn tenåringer.

– Han sa: «Dette er ikke noe for deg». Så sa jeg at jeg var helt enig, men at jeg kanskje skulle prøve. Og det gjorde jeg. Han var kjempestøttende under hele prosessen.

Et av målene til 32-åringen var at ektemannen skulle bli stolt av å se henne på skjermen. «God morgen Norge»-programlederen tror at militæret har gitt henne et par gode kvaliteter.

– Jeg har blitt mye flinkere til å re sengen, sier hun spøkefullt, og fortsetter:

– Jeg tror mannen min syns at jeg har blitt litt tøffere og litt sterkere.

VENNER: TV 2 har snakket med både Beeder og Kvisvik, som hadde litt forskjellige svar angående potensielle nye rutiner. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Hemmelighet

Den tidligere fotballspilleren Raymond Kvisvik blir pekt ut som en av de som gjorde mest for fellesskapet under innspillingen.

Før de fleste andre hadde stått opp, og før kamerateamet hadde kommet til kaserna, hadde han allerede feid gulvet og laget kaffe til deltakerne.

Han mener likevel at samboeren ikke har lagt merke til noen forskjeller etter at han returnerte.

FOTBALL: Kvisvik, her i aksjon for Fredrikstad. Foto: NTB Scanpix

– Om det betyr at hun er fornøyd, eller at hun aldri har vært fornøyd, det lar vi være en hemmelighet, sier han spøkefullt.

Programleder Dag Otto Lauritzen (63) har sagt at målet hans var å gjøre kjendisene til bedre utgaver av dem selv.

Selv om ikke alle partnerne til deltakerne har sett endringer hva gjelder renslighet og rutiner, så er «obersten» fornøyd med samtlige.

– Jeg syns alle deltakerne gikk langt over det jeg hadde forventet og jeg tror de gikk langt over det de hadde forventet selv, har Lauritzen uttalt i et tidligere TV 2-intervju.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 og TV 2 Sumo hver lørdag klokken 20:00