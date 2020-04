De etablerte seg med showroom i Norge i fjor høst og nå er det ikke veldig lenge til de første kundene her hjemme skal få bilene sine.

Polestar har i mange år drevet med optimalisering av Volvo-modeller. Nå er de også skilt ut som et eget, frittstående bilmerke. Og i den elektriske satsingen til Polestar blir det norske markedet naturligvis viktig.

Interessen for elbilen Polestar 2 har vært stor, det er ventet at flere tusen kunder har reservert det som er søstermodellen til Volvo XC40.

Nå letter Polestar litt på sløret rundt kollisjonssikkerheten til nykommeren. Ikke overraskende har den blitt tungt vektlagt underveis i utviklingen.

Blant de sikreste i verden

– Sikkerhet er av største betydning for Polestar, sier Thomas Ingenlath, administrerende direktør i Polestar.

– Vi er direkte knyttet til Volvo Cars og med det kommer deres rykte for fremragende sikkerhetsteknologi. Så selvfølgelig er Polestar-bilene designet for å være blant de sikreste i verden.

I og med at Polestar 2 kommer før den elektriske XC40, er dette den første helelektriske bilen i konsernet som er kollisjonstestet, den første som har ny AVAS-teknologi (Acoustic Vehicle Alert System), og den første bilen som er utstyrt med nye kollisjonsputer på frontsiden.

Her står Polestar 2 utstilt, i showroomet i Oslo sentrum.

Dempe støy og vibrasjon

Tidligere i år var vi i Broom på besøk på Volvo-fabrikken utenfor Gøteborg, der vi blant annet fikk et unikt innblikk i hvordan Volvo jobber med sikkerheten spesifikt for den elektriske XC40. Når forbrenningsmotoren forsvinner og det i stedet kommer en tung batteripakke, påvirker det i ganske stor grad hele konstruksjonen.

Polestar 2 og XC40 er bygget på samme plattform, som kalles CMA. Denne er helt fra starten utviklet for både ladbar og ren elektrisk drivlinje. Dermed ligger det også mange sikkerhetsaspekter integrert her.

Batteripakken er plassert i gulvstrukturen på CMA-plattformen. Denne tilnærmingen reduserer ikke bare risikoen for skade og avstiver strukturen, men beskytter også passasjerene ved å holde batteriet intakt i tilfelle en kollisjon. Hele pakken er også innstilt for å avbryte visse vibrasjonsfrekvenser, som fungerer som en demper for å redusere støy, vibrasjon og hardhet.

Polestar drar naurligvis stor nytte av Volvos omfattende kompetanse rundt å bygge mest mulig sikre biler.

Alt er standard i lanseringsutgaven

Ved en kollisjon, blir batteripakken automatisk koblet fra resten av kjøretøyet for å sikre at det ikke er noen live-tilkobling. Dette er nøkkelen for å beskytte batteripakken.

I fraværet av en forbrenningsmotor har Polestar 2 økt beskyttelse og har også en ny Front Lower Load Path (FLLP) som beskytter passasjerene og batteripakken mot mer direkte frontkollisjoner, for eksempel med en stolpe.

Bilen har også kollisjonsputer på innsiden, som er montert på forsetene. Disse nye kollisjonsputene, som er standard tilpasning i alle markeder, legger til et ekstra lag med beskyttelse av de fremre passasjerne som nå er individuelt beskyttet mot begge sider, så vel som fra forsiden.

Alle tilgjengelige sikkerhetssystemer og assistansefunksjoner er for øvrig standard i lanseringsutgaven.

Nyutviklede kolliisjonsputer skal beskytte fører og passasjerer ekstra godt.

Produksjonen er i gang

I Polestar 2 debuterer en ny generasjon av Advanced Driver Assistance System (ADAS)-teknologi, som vil bane vei for andre produkter fra Volvo. Pilot Assist er et avansert førerassistansesystem som gir akselerasjon, bremsing og styreassistanse opp til 130 km/t. I sin nyeste versjon har Pilot Assist stedsbaserte forbedringer som justerer mengden assistanse i akselerasjon, basert på bilens faktiske posisjon.

Systemer for å oppdage andre kjøretøy foran, bak og i blindsonene, samt fotgjengere og syklister foran bilen, er alle koblet til styreassistanse og autonom nødbremsing (AEB).

Det nærmer seg altså lansering av bilen i Norge. Også Polestar har vært rammet av korona-krisen, men fabrikken i Kina er nå i gang igjen og de første eksemplarene har rullet av produksjonsbåndet.

