Den britiske skuespilleren skal ha datet en ny mann siden i fjor høst, men det er ikke før nå identiteten at hans har dukket opp.

I oktober i fjor ble Emma Watson (30) fotografert i het omfavnelse med en ny kjæreste. Den private superstjernen delte imidlertid ikke dette med omverdenen, og har holdt han skjult.

Ny kjæreste

Nå kan britiske Daily Mail komme med navnet på hennes nye romanse.

Amerikaneren Leo Alexander Robinton er 30 år gammel. Ifølge britiske medier jobbet han frem til juni i 2019 i et selskap som spesialiserer seg på lovlig salg av cannabis i USA.

Kilder forteller til Daily Mail at paret har gjort det de kan for å holde forholdet hemmelig.

– Emma og Leo har gjort alt som står i deres makt for å holde forholdet privat. Etter å ha blitt fotografert kyssende i oktober, fjernet Leo seg fra alle sosiale medier i et forsøk på å beskytte forholdet deres, fortalte en kilde til Daily Mail.

Tidligere kjærester

KJÆRESTER? Tom Felton og Emma Watson sammen i London, juli, 2011. Foto: Joel Ryan/Scanpix

Emma Watson har vært linket til skuespiller Tom Felton (32) etter at et bilde av de to i pyjamas ble publisert. Felton spilte rollefiguren Draco Malfoy i Harry Potter-filmene sammen med Emma Watson, men senere avkreftet han forholdet.

30-åringen datet også forretningsmannen Brendan Wallace (38) fra New York og har også hatt en romanse med rugbyspilleren Matt Janney tilbake i 2014.

Watson har ikke kommentert noe om forholdet til Leo Alexander Robinton.