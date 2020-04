Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt ikke funnet

Tirsdag morgen meldte Øst politidistrikt at de ville informere om den siste utviklingen i Lørenskog-saken.

Under en pressekonferanse opplyser de at Øst politidistrikt tirsdag har pågrepet Tom Hagen.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

Pågripelsen skjedde tirsdag morgen, da Hagen var på vei i bil fra boligen i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum.

Politiet vil ikke kommentere vurderingen bak at pågripelsen skjedde på vei fra boligen til arbeidsplassen, i stedet for i hjemmet.

Ikke funnet

Politiinspektør Tommy Brøske opplyser at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt ikke er funnet.

Politiinspektør Tommy Brøske. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

– Det er nå 18 måneder siden Anne–Elisabeth Hagen ble meldt savnet fra sitt hjem. Hun er fortsatt ikke funnet, sier han.

I arbeidet med å avklare hva som har skjedd er det jobbet ut i fra fire ulike hendelsesforløp. Hypotesen om at Hagen er utsatt for straffbar handling ble styrket tidlig i etterforskningen.

– Slik saken står nå mener vi det er svært lite sannsynlig at hun er utsatt for ulykke eller sykdom og at hun har forsvunnet frivillig eller tatt sitt eget liv, sier Brøske.

Kjustad Eriksson sier de fortsatt søkere etter Hagen.

– Vi fortsetter å søke etter henne. Og det er et vesentlig mål for oss å finne henne, sier hun.

Ny fase

Siktelsen markerer at saken nå går over i en ny fase, sier politiet. Selv om Tom Hagen har status som siktet, er saken fortsatt under etterforskning.

– Det er flere ubesvarte spørsmål som politiet kommer til å jobbe videre med, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke utelukke flere pågripelser i saken, sier politiadvokat Åse Kjustad Eriksson.

– Det er en mulighet vi holder åpen, sier hun.

Forsvant fra hjemmet

Siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var 31. oktober 2018. 9. januar 2019 opplyste politiet om forsvinningen.

Deres hovedhypotese var at Hagen hadde blitt kidnappet. Det var blant annet på bakgrunn av at det ble funnet et brev der det ble fremstilt alvorlige trusler og krav om løsepenger.

Brevet var skrevet på gebrokkent norsk, og løsepengekravet var på ni millioner euro i kryptovalutaen monero. Det tilsvarer cirka 85 millioner norske kroner.

Endret hovedhypotese

I juni 2019 endret politiet sin hovedhypotese fra kidnapping med økonomisk motiv, til drap.