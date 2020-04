Tirsdag formiddag norsk tid kom nyheten om at Ashley «Minnie» Ross mandag døde av skadene hun pådro seg etter en bilulykke i byen Atlanta i delstaten Georgia.

«Det er med dyp sorg vi bekrefter, på vegne av familien til Ashley Minnie Ross fra Little Women: Atlanta, at hun har gitt etter for skadene fra en tragisk bilulykke, i en alder av 34», står det skrevet på Ross' Instagramkonto.

Realitystjerne

Ashley «Minnie» Ross er kjent fra den amerikanske realityserien «Little Women: Atlanta», hvor hun er én av seks kortvokste kvinner som deler livets opp- og nedturer med TV-kameraene.

Serien er i sin femte sesong, og har gått på amerikansk fjernsyn siden 2016. Ross er én av tre hovedpersoner som har vært med i alle seriens sesonger.

Til det amerikanske kjendisnettstedet People ber familien om fred og respekt i den vanskelige tiden som kommer.

«Hit and run»

Bilen 34-åringen satt i skal ha kollidert med et annet kjøretøy søndag morgen amerikansk tid. Ross ble fraktet til sykehuset Grady Memorial, men overlevde ikke skadene etter ulykken.

Flere amerikanske nettsteder skriver at ulykken var en såkalt «hit and run», noe som betyr at føreren av den involverte bilen skal ha kjørt fra stedet etter kollisjonen.

Ross' realitykollega gjennom seriens alle sesonger, Amanda Salinas, delte tirsdag morgen en lang og emosjonell tekst til sin avdøde venninne.

«Jeg skriver dette med tårer i øynene, og jeg kan ikke tro det er min Minnie. Hvorfor tok de deg vekk fra oss (...) Jeg lover at jeg skal holde deg i live i mine tanker, og være der for moren og tanten din. Du var mer enn en bestevenn, du var og er vår storesøster.»