Pågripelsen skjedde i Nordahls Grieg vei, som ligger en kilometer fra ekteparets bolig i Sloraveien på Fjellhamar.

Da han ble pågrepet var Tom Hagen på vei til arbeidsplassen Futurum.

Stanset trafikken

Politiet sperret veien med flere biler, og de stanset trafikken i begge retninger, før de raskt kjørte avgårde. Etterpå sto Hagens bil tom igjen i veikanten.

Det er foreløpig usikkert hva Tom Hagen er siktet for, men politiet har varslet en pressekonferanse om den siste utviklingen i saken klokken 10.30.

Ekteparets bolig i Sloraveien er sperret av, og politiet holder vakt utenfor. Krimteknikere og hunder undersøker nå eiendommen.

– Dramatisk vending

TV 2 har snakket med én av ekteparets nærmeste naboer. Mannen, som ønsker å være anonym, sier naboene hele veien har vært opptatt av å være sindige.

– At han er pågrepet betyr ikke at han er skyldig. Det er først når noen er dømt at vi kan trekke konklusjoner, og Tom Hagen må ha et ordentlig forsvar, sier naboen.

Naboen understreker likevel at saken nå har tatt en ny og dramatisk vending.

– Det er fortsatt mye arbeid som skal gjøres, og det er en lang vei til en eventuell rettssak. Men bare det faktum at han er pågrepet er en stor tragedie, sier han.

Endret hypotese

Anne Elisabeth Hagen forsvant sporløst fra ekteparets hjem 31. oktober 2018. Politiet holdt etterforskningen skjult i ti uker, før de 9. januar opplyste på en pressekonferanse at de sto overfor en kidnapping med mulig økonomisk motiv.

Politiet har i senere ettertid endret hovedhypotese, og de mener nå at Anne Elisabeth Hagen er drept.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden opplyser at han ikke har anledning til å kommentere den siste utviklingen i Hagen-saken før senere tirsdag.

Han skriver i en tekstmelding til NTB tirsdag formiddag at han sitter i et annet rettsmøte. Han kommenterer ikke om han nå har status som forsvarer for Tom Hagen.