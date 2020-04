Dette er saken

Ifølge politiet var det i underkant av ti biler de ikke hadde kontroll på.

– Det er mot slutten av en slik innhentingsfase at det er mest krevende. Om ikke vi finner en løsning her, må vi jobbe videre med de andre prosjektene vi har gående, sa Brøske da.

Intensiverte jakten

Ved inngangen til 2020 omprioriterte politiet ressursene og intensiverte jakten på Anne-Elisabeth.

Brøske uttalte da at søket etter Anne-Elisabeth prioriteres enda høyere, på grunn av tidsforløpet som har gått.

– Det er ingen endring i hovedhypotesen, og vi etterforsker et drap. I en slik etterforskning er det en utfordring ikke å ha et offer. I tillegg sitter det en familie og har et åpenbart behov for flere svar, uttalte Brøske til TV 2 i januar.

I begynnelsen av april uttalte politiinspektør Tommy Brøske at hadde fått et tydeligere bilde av hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen (69) de siste månedene.

Han sa da at de hadde kommet lenger i jakten på den eller de som sto bak ugjerningen.

– Vi mener å ha et tydeligere bilde av hva som kan ha skjedd i Sloraveien 4 og hvem som befant seg i området den 31. oktober 18. Jeg kan av hensyn til etterforskningen ikke kommentere dette noe ytterligere, uttalte han til TV 2 i begynnelsen av april.

Pågrepet

I 08.30-tiden tirsdag morgen stoppet politiet Tom Hagen, da han var på vei fra boligen i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum.

Politiet sperret Nordahl Griegsgate i Lørenskog med flere biler. De stanset de trafikken i begge retninger med blålys, før de pågrep Tom Hagen og raskt kjørte av gårde.

Etterpå sto Hagens bil tom igjen i veikanten.

I løpet av det halvannet året siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant har på det meste langt over 100 politifolk jobbet med Lørenskog-forsvinningen og i overkant av 400 personer er avhørt – noen av dem flere ganger.

Totalt har forsvinningssaken hatt en samlet kostnad på 19 millioner kroner for politiet, siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant 31. oktober 2018.