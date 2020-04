Smitteverntiltakene regjeringen innførte 12. mars har gitt store utslag i varekonsumindeksen fra Statistisk sentralbyrå.

Økningen for mat- og drikke bør ses i sammenheng med at det har vært færre muligheter til å spise ute, at grensehandelen har falt bort og at mange handlet mye ekstra da tiltakene startet, påpeker SSB.

Kategorien «andre varer», som blant annet omfatter klær, sko, møbler, hvitevarer og sportsutstyr, falt med 9,1 prosent, til tross for at netthandelen av slike varer har økt.

Prisene på klær og sko økte samtidig med 4,9 prosent fra februar til mars, ifølge konsumprisindeksen.

Nedgangen i sportsutstyr kommer dessuten etter en sterk februar måned for denne bransjen, preget av store salg.

Forbruket av elektrisitet og brensel har gått opp med 3,7 prosent i mars. SSB påpeker at forbruket likevel er lavt når man ser første kvartal under ett. Det henger sammen med den milde vinteren.

Kjøp og drift av biler har falt hele 17,9 prosent.