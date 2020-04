Dette er viktigere enn å komme i gang med kamper

Overfor helsedirektoratet har de skissert hvordan piloten kan gjennomføres. Målet er å komme i gang med ordinær trening 4. mai, og med seriestart er planlagt til 15. juni. Helsemyndighetene har foreløpig ikke tatt stilling til henvendelsen.

– Kunnskapen fra denne piloten vil ha stor betydning for en gradvis gjenåpning av andre idretter, skriver Kvalevåg.

Ser ikke på torsdag som dommedag

Men for at normale treninger i det hele tatt skal være mulig må forbudet som gjelder maks fem personer og minst to meter avstand endres.

– Forbudet må justeres om vi skal komme i posisjon. Der er det andre enn FHI som er myndighet.

Lørdag offentliggjorde kulturminister Abid Raja at arrangementer med over 500 tilskuere ville være ulovlig før 1. september. På torsdag skal Raja legge frem hva som vil skje med arrangementer med under 500 tilskuere i tiden fremover.

Klaveness sier til TV 2 at hun ikke ser på torsdag som en dommedag for planen de har lagt frem.

– Vi har ikke lagt disse planene med tanke på at Abid Raja skal si noe om det på torsdag. Vi vet at det er et forbud til 15. juni og at forskriftene kan endres når som helst før og etter dette. Vi jobber mot at vi ønsker å få i gang trening så tidlig som mulig i mai og seriespillet i juni.

– Dette er ikke plan som står og faller på hva Raja sier på torsdag. Når statsrådene uttaler seg i disse sakene er det like overraskende for oss som andre. De jobber under press.

– Så torsdag er ikke en dommedag?

– Jeg har ikke sett slik på det nei. Jeg har sett på det slik at i løpet av den nærmeste tiden vil nok beslutningstakerne uttale seg og gjøre seg opp noen meninger frem mot 15. juni-datoen. Vi har møtt myndighetene i all ydmykhet for å komme i posisjon. Vi er en næring som er viktig, men ikke samfunnskritisk. Den er viktig som begeistringsarena, tilhørighet og lokale lokomotiver i hele Norge, sier Klaveness.