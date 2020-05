Verdens beste skiskytter har spikret karriereplanen og røper at han skal være med i to OL til før han gir seg.

Men da er det også slutt.

Gir seg etter Italia-OL

– Jeg går til 2026, så er det slutt. Jeg tror årene kommer til å gå fort, for motivasjonen min blir bare sterkere og sterkere, sier han til TV 2 og legger til:

– Jeg tror at OL i Italia i 2026 blir kjempefint. Da er det punktum. Men det er uaktuelt å slutte før den tid. Det blir et naturlig tidspunkt å gi seg på, da blir jeg 33 år.

– Du har altså ikke tenkt å gjøre som Ole Einar Bjørndalen å holde på til du er godt over 40 år?

– NEI! Jeg tenker at som 33-åring så er det på tide at livet blir litt annerledes enn toppidrettslivet. Og da har jeg også hatt en lang karriere.

Apropos Bjørndalen, han vant 95 verdenscuprenn i skiskyting (og ett renn i verdenscupen i langrenn). Thingnes Bø har nå 47 verdenscupseire...

Vil ikke gjøre som Johaug

Thingnes Bø har vært suveren de siste sesongene, men eksperter har ment at han kanskje kunne ha blitt enda bedre hvis han trente mer.

– Hm, folk trener mye, det er vel bare Therese Johaug som har fått maks ut av sitt potensial, hun legger jo hele livet i treningen sin. Dette blir jo litt hypotetisk, men hvor god kunne jeg blitt hvis jeg hadde gjort jobben skikkelig? Ikke sikkert at det er mer trening som er løsningen. Jeg er veldig fokusert på å trene godt når jeg er på trening. Og min erfaring er at når jeg har trent som mest, så har jeg blitt mer sliten og har måttet ta fri i perioder. Så jeg tror ikke mer trening er riktig vei for meg. Hvis jeg skulle trent 1000 timer i året, så sier magefølelsen min at jeg heller hadde blitt dårligere enn bedre.

– Hvordan forklarer du det?

– Jeg påstår at den beste skiskytteren de siste årene...

– Altså deg?

– Njaa, han går iallfall ikke fortest i løypa, er kanskje topp tre der, han har ikke høyest treffprosent og skyter heller ikke fortest.

– Men vinner?

– Ja, en kan prøve å optimalisere så mye en kan, jeg er ikke overbevist om at det er best for det totale resultatet i skiskyting. Blir jeg for sprek i løypa så går jeg for fort, får for høy puls på skyting og bommer. Det gjelder å finne en viss flyt og den flyten føler jeg at jeg har funnet.

– Betyr det at du trener for å gjenskape prestasjoner og ikke for må bli bedre?

– Ehh ... et godt spørsmål. Jeg vet at jeg burde sagt at det er for å bli bedre, men egentlig er det for å gjenskape ting. Jeg tror at hvis jeg kan gjenskape det beste jeg har gjort, så er det godt nok. Jeg har ikke behov for å bli bedre - hvis jeg er best neste år.