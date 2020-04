– Jeg har vært mye alene

Mathias Emilio Pettersen (20) har signert en treårskontrakt med NHL-klubben Calgary Flames.

20-åringen fra Manglerud blir dermed Norges niende NHL-spiller gjennom tidene.

Pettersen flyttet til USA allerede som 13-åring for å satse på ishockey. Han ble værende i USA etter sesongen. Nordmannen hadde begynt å avfinne seg med tanken på en ny sesong i college-ligaen da Flames plutselig tok kontakt på ny.

– Det var stort. Jeg visste ikke akkurat hvor mye de ville ha meg til denne sesongen. Jeg visste at de var veldig interesserte i å signere meg til neste sesong. Da de ringte var det en øyeåpner – at det kunne skje nå, sier han til TV 2.

– Jeg har jobbet hardt for det, og det føles godt, fortsetter han.

I første omgang har Pettersen bundet seg for tre år.

– Det innebærer at jeg er med et lag i tre år. Det er en avtale alle under 25 år må skrive under på. Det var den kontrakten jeg, agenten og Calgary ville ha. Alt gikk som planlagt, sier Pettersen, som tror han holder nivået.

– Jeg er så forberedt som jeg tror jeg kan bli. Man kan aldri bli for klar for det neste nivået, men jeg føler at college har vært en stor del av hva jeg er nå. Det er nok det beste stedet jeg kunne vært før nivået jeg skal spille på nå. Jeg er så klar jeg kan være, men det vil vises først når jeg får spille, sier han.

Flames har eid rettighetene til 20 år gamle Pettersen siden klubben draftet ham tilbake i 2018. Nordmannen mener han kan få spilletid i NHL om alt klaffer.

– Hver gang jeg har vært der, har jeg følt at jeg holder nivået. Det er selvfølgelig et mye høyere nivå etter utviklingscampen, men jeg føler at jeg har tatt nivået og er komfortabel. Jeg føler at jeg klarer å gjøre ting jeg har lyst å gjøre. Å gjøre noe man alltid har drømt om - å spille for Calgary Flames - er litt tøffere. Men jeg er klar for det.

– Alle vet at den kampen ikke er lett, men som med alt annet er det en prosess. Jeg tar ikke for gitt at jeg er der jeg er i dag. Jeg har kommet meg dit jeg er i dag med hard jobb. Det kommer til å bli det samme denne gangen, sier han.

Til tross for sju år i USA er Pettersen bare 20 år.

– Jeg føler at jeg ikke er så gammel, men at jeg heller har gått gjennom en del ting for meg selv. Det har hjulpet meg til å bli den jeg er i dag. Jeg har vært heldig som har hatt gode trenere og kompiser opp gjennom årene som har støttet meg, men jeg har vært mye alene. Det har gjort meg til den jeg er i dag.