Mandag ble det ordinære rutetilbudet for kollektivtrafikken i Oslo gjenopptatt i forbindelse med at skolenes 1.- 4.-trinn startet opp igjen. Natt til tirsdag ble samtlige trikker og T-baner i hovedstaden vasket og desinfisert, slik at det skal være minst mulig smittefare forbundet med å reise kollektivt.

– Alt skal rengjøres, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, til NTB og forteller at det dreier seg om ikke mindre enn 71 trikker og 115 T-banesett.

Det høres kanskje mye ut, men når ett T-banesett består av tre vogner er det faktiske tallet langt høyere.

Alle vogner og trikker blir normalt vasket hver natt, men det er første gang under koronakrisen at alt desinfiseres før første vogn tar fatt på neste dags rute. Etter den vanlige vasken sprøytet mannskap med hvite drakter og verneutstyr et stoff lignende Antibac i vognene.

Selv om kollektivtrafikken nå vil gå som normalt gjelder fremdeles myndighetenes oppfordring om å unngå å reise kollektivt hvis man ikke må. Reiserådene er utarbeidet ut fra smittevernhensyn.

