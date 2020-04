Den siste uka har det kommet ubekreftede meldinger om at Kim Jong-Un har gått gjennom en hjerteoperasjon. Flere medier har også meldt at diktatoren er død etter at han ikke har vist seg siden 11. april.

På sin pressebrifing natt til tirsdag fortalte Donald Trump at har en «god forståelse» av hvordan det går med Nord-Koreas leder.

– Jeg kan ikke si noe nå. Jeg har en god forståelse av hvordan det går med ham, men jeg kan ikke snakke om det nå. Jeg håper han har det bra, sa Trump til det fremmøtte pressekorpset.

– Jeg vet hvordan det går med ham, relativt sett. Jeg tror dere vil få vite noe innen de nærmeste dagene, fortsatte presidenten.

Trump gjentok også påstanden om at USA hadde vært i krig med Nord-Korea dersom han ikke hadde blitt valgt til president.

– Han har fortalt meg at han forventet krig. Hadde det ikke vært for vårt gode forhold hadde det vært krig nå, sa Trump.



Møtte pressen likevel

Mandagens planlagte korona-pressekonferanse blir ikke holdt, opplyste Det hvite hus' talskvinne Kayleigh McEnany mandag, ifølge Reuters.

I stedet skulle president Donald Trump møte journalister på et arrangement med ledere fra handelsbransjen, fortalte hun. De daglige pressekonferansene blir gjenopptatt senere i uken, la McEnany til.

– De kan få en ny ramme, et nytt fokus, sa hun.

– Vi går inn i en ny fase der vi ser på gjenåpning av landet. Det medfører at presidenten vil fokusere mye på økonomien, sa McEnany.

Men bare noen timer senere sa McEnany, som er Trumps nye pressetalskvinne, at det likevel skulle holdes pressekonferanse. Tema skulle dreie seg om ytterligere retningslinjer for virustesting og andre kunngjøringer som handler om trygg gjenåpning av USA, fortalte hun.

Det hvite hus' kommunikasjonssjef Alyssa Farah forklarte beslutningen om å likevel holde pressekonferansen slik:

– Vi liker å holde journalistene på tå hev, skrev Farah på Twitter, etterfulgt av en blinkeemoji.