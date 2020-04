Legene kaller protesten «Blanke Bedenken», eller Nakne Betenkeligheter på norsk. Medlemmene i gruppen føler seg utsatt for koronarisiko, og hevder at deres rop om hjelp har falt for døve ører, skriver The Guardian.

En av legene i gruppen, Ruben Bernau, sier til den tyske avisen Ärztezeitung at han og hans team ikke har fått det nødvendige utstyret for å håndtere viruset.

– Nakenheten er et symbol på hvor sårbare vi føler oss, sier han.

Legene poserte der de praktiserer sitt virke, og flere brukte medisinsk utstyr for å skjule det aller helligste. Bildene er lagt ut på bevegelsens egen nettside.

En annen av de deltagende legene, Christian Rechtenwald, sier at gruppen har latt seg inspirerer av den franske legen Alan Colombié, som lot seg fotografere naken på kontoret etter å ha beskrevet seg selv og sine medleger som kanonføde i kampen mot pandemien.

De tyske legene har etterspurt mer verneutstyr helt siden pandemien nådde landet i slutten av januar, men staten har så langt ikke klart å etterkomme etterspørselen, til tross for at tyske firmaer som lager utstyr har trappet opp produksjonen.

Medisinsk personell har også meldt om gjentatte tyverier av desinfiserende midler og masker fra sykehus, noe politiet mener kriminelle gjenger står bak, skriver The Guardian.

I skrivende stund har Tyskland over 158.000 bekreftede tilfeller av koronasmitte og mer enn 6.000 døde.