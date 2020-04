– Den er et kupp

Plass

Nissan Leaf e+ Effekt: 215 hk / 340 Nm. 0-100 km/t: 7,3 sek.

Toppfart: 157 km/t.

Batteri: 62 kWt.

Rekkevidde: 385 km, WLTP.

L- B -H: 449, 178 og 154 cm. Bagasjerom: 420 liter.

Pris fra: 356.900 kr

Når det gjelder plass i baksete og bagasjerom, triumferer Nissan Leaf. Den har faktisk litt mindre bagasjeplass enn MG (448 liter mot 420 liter), men det var litt enklere å få pakket ting inn i. Her er det likevel delt førsteplass mellom de to bilene. I baksetet vinner Nissan over MG.

Likevel er det et hav av forskjell mellom disse to og Peugeot. I den franske bilen måtte Benny nærmest krølle sammen sine 192 centimeter for å få plass, og i bagasjerommet (265 liter) fikk vi ikke plass til en koffert og en bag.

– Men de kan vi jo plassere i baksetet for der er det jo ikke plass til folk, ler Benny.

Rekkevidde

Nordmenn har angst for at el-bilen deres ikke går langt nok på én ladning. Den angsten kan være høyst reell siden minusgrader tapper yteevnen til batteriet, og lading over 80 prosent tar lang tid. Derfor fylte vi bare batteriet opp til 91 prosent når vi skulle teste hvor mye strøm vi brukte på en kort dag med mye vill kjøring på bane.

PÅ BANE: Vi testet alle tre el-bilene både på landevei og bane. Foto: TV 2 hjelper deg

Med 91 prosent oppladning hadde Nissan 35 av 38,5 mil til rådighet. Etter seks mils kjøring fra Skøyen i Oslo til Gardermoen, syv turer opp og ned dragracebanen og en motor som sto på nesten hele tiden, endte vi opp med over 24 mil igjen på batteriet. Det gir et forbruk på bare 11 mil.

MG hadde 24 av 26 mil til rådighet, og endte på slutten av dagen på 13,3. Det er det samme forbruket som Nissan.

FÅR KJØRT SEG: Broom-Benny kjører bilene hjemmefra i Asker til Gardermoen og får leke med de på bane. Foto: TV 2 hjelper deg

Peugeot hadde 32 av 34 mil på batteriet, men endte med skuffende 14 mil igjen. Benny mener noe av forklaringen kan være at bilen har målt forbruket ut i fra kjøringen på bane med full gass. Peugeot sier det skal komme en software-oppdatering på denne kilometertelleren som gjør at den skal måle riktigere.

I testen Benny gjorde i Lisboa målte han 13.2 kWt forbruk i normalmodus på tørre veier i flatt terreng og rundt 20 grader:

«Det over fabrikk-tallene som sier mellom 11 og 12 kWt. Vi kjørte i normal-modus, på relativt grov asfalt, slik vi har en del av i Norge. Det var også litt vind. Men under helt optimale forhold og i Eco-modus er garantert fabrikktallene oppnåelige», skrev Benny i testen.

Best i test

Men hvem er best av MG ZS EV, Nissan Leaf e+ og Peugeot e-208?

– Skulle jeg valgt personlig, hadde jeg valgt med hjertet og da hadde det blitt Peugeot, sier Benny og tilføyer:

– Den er kul, morsom å kjøre og fin å se på. Men den er liten, og det gjør den upraktisk for veldig mange.

Derfor blir den ikke vår testvinner. Hva med MG?

– Den er et kupp for 240.000 kr. Det er mye bil for pengene. Det er god plass, helt grei å kjøre, men bærer litt preg av billige løsninger, sier Benny som også er litt usikker på annenhåndsverdien til denne kinesiske nykommeren.

Derfor blir veteranen Nissan Leaf e+ vinneren i vår test. Benny tror mange nordmenn er villig til å betale nesten 120.000 kr mer for 12,5 mil lengre rekkevidde:

– Den er ikke fryktelig spennende, men den er sikker, best på plass og komfort, avslutter Benny.