500.000 elever venter på svar om skolestart: – Det er veldig frustrerende

Mandag var en gledens dag for de omtrent 250.000 barna som fikk begynne på skolen igjen. Barnehagene var første ute med å åpne 20. april og mandag kunne også skoleelevene ved 1.-4-trinn vende tilbake til skolebenken.

For barn og unge som er eldre er derimot mye fortsatt usikkert.

– Det er veldig frustrerende. Vi vet ikke hvordan det nå blir med de siste vurderingene, sier avgangseleven ved Foss videregående skole til TV 2.

Det som er avklart er at alle skriftlige og muntlige eksamener i videregående er avlyst. Alle skal likevel få vitnemål.

Det betyr at lærerne skal jobbe helt fram til sommeren med å få nok vurderingsgrunnlag til å sette en standpunktkarakter.

– Vi vet at vi ikke skal ha eksamen, men hvordan blir det med heldagsprøver? Blir de i det hele tatt mulig å gjennomføre? Vi vet jo ingenting, sier Mohn.

PÅTROPPENDE LEDER: Kristin Schultz i Elevorganisasjonen. Foto: Elevorganisasjonen

– Mange er stressa

Mohn er ikke alene om å kjenne på uvissheten, forteller påtroppende leder av elevorganisasjonen Kristin Shultz.

– Det er mange som allerede er ganske stressa, og denne usikkerheten hjelper ikke på situasjonen, Shultz.

Hun mener de eldre elevene som fortsatt ikke vet når de får begynne på skolen, har fått blandede signaler.

– Den ene dagen får de beskjed om at de snart skal få vite når de får begynne igjen, og så uteblir det svaret. Kanskje får de midlertidige svar som skaper en falsk trygghet, sier Shultz.

Lover en plan

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har lovet at hun skal legge fram en plan for videre skoleåpning i neste uke. Det har hele tiden vært et mål at alle skal tilbake på skolen før sommerferien.

Løftet ble gjentatt av helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse mandag.

SAVNER DE SOSIALE: Dagny Mohn(18) ved Foss videregående skole. Foto: Sofie Prestegård

– Vi gleder oss over at de minste er tilbake på skolen, men det er også viktig å snakke om de som fortsatt venter og lengter. Jeg vil gjerne si til ungdommen at vi ikke har glemt dere. Målet vårt er at dere også skal få komme tilbake på skolen før sommeren, sa Høie.

Annerledes russefeiring

Dagny Mohn er ikke i tvil om at det hun savner mest ved å gå på skolen er det sosiale. I år er hun også avgangselev, men russetiden blir ikke helt som planlagt.

– Vi finner jo på løsninger. Vi må jo det, men det blir ikke helt den avslutningen på som vi hadde håpet på, sier Mohn.

Russefeiringen våren 2020 er sterkt preget av strenge smitteverntiltak, på grunn av korona-epedemien. Mange må vente med å feire til juni, og selv da kun i små grupper.