I Italia kan du straffes med fengsel og bøter om du bruker høydehus

Olympiatoppen uttalte først at høydehusforbudet gjaldt alle norske toppidrettsutøvere, men noen dager senere fortalte Norges idrettsforbund (NIF) at det bare gjelder utøvere som er på landslaget og/eller er medlem av et norsk idrettslag, «eller har forpliktelser til et organisasjonsledd i norsk idrett».

Tettey er verken på landslaget (lenger) eller medlem av et norsk idrettslag, noe som gjør at han ikke er forpliktet av forbudet. Det virker heller ikke Elfsborg-kaptein Sivert Heltne Nilsen å være, som mandag fortalte at han nå vurderer å begynne med simulert høydetrening.

Hvorvidt utøvere som er inn og ut av et landslag er omfattet av forbudet virker noe uklart, men NIF ga følgende svar til TV 2 på akkurat det spørsmålet tidligere i april:

– Er man inn og ut av et landslag er man i prinsippet en del av et landslag og er omfattet av høydehusvedtaket. Dette gjelder uavhengig av hvor utøver måtte befinne seg. Vedrørende Tettey er han ikke medlem av et idrettslag, er ikke en del av landslaget og har for øvrig ingen forpliktelser til norsk idrett. Da er han ikke omfattet av høydehusvedtaket.