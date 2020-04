Det var i cupkampen mellom Odd og Brann tilbake i 2009 at episoden mange fremdeles snakker om fant sted.

Den svært omdiskuterte episoden skjedde etter 32 minutter - på stillingen 1-0 til hjemmelaget. Håkon Opdal, som tidligere i kampen hadde vært nede for telling med en skade i kneet mottok ballen helt upresset på 14-15 meter.

Plutselig sviktet det samme kneet under Opdal som sank sammen inne i 16-meteren. Kovacs kunne fått heltestatus om han hadde latt være å score, men valgte i stedet å ta ballen fra en liggende Opdal og satte ballen enkelt i det tomme buret.

Nå – elleve år etter den mye omtalte episoden – har fremdeles Håkon Opdal og Dag-Eilev Fagermo ulik oppfatning av det som skjedde.

– Jeg er blitt minnet om den ganske mange ganger, egentlig, og det blir ikke så mye bedre med årene. Det var jo Kovacs som skadet meg i forkant, og det gjør jo situasjonen ekstra gal. Først kvestet han kneet mitt, så tok han ballen og scoret etterpå, sier Opdal til TV 2

– Til og med da jeg spilte i Danmark så kom dette som et eksempel da usympatiske hendelser i fotballen fant sted, fra sidelinjen. Det ble trukket frem som et eksempel for hvordan det ikke skal gjøres, for det var ikke helt etter boken, fortsetter han.

– Usikker på hvor skadet han var

Dag-Eilev Fagermo vil imidlertid ikke være med på at episoden var så usympatisk som det Opdal gir uttrykk for. Den nåværende Vålerenga-treneren er usikker på hvor skadet keeperen faktisk var.

– Der og da trodde jeg det var et reelt mål. Opdal ble skadet av en egen spiller i forkant, og vi oppfattet han prøvde å drible Kovacs. Men vi var såpass usikre at vi i pausen diskutere om vi skulle la Brann komme inn og score et mål, sier Fagermo, og legger til:

– Jeg tror jeg har spurt Opdal om det (med skaden) senere. Jeg er usikker på hvor skadet han var i den situasjonen. Hvis han var det, så er det jo selvfølgelig unfair å score, poengterer han.

– En nær karrieredrepende skade

Svaret fra den tidligere Brann-keeperen kommer raskt.

– Jeg var veldig skadet, for å si det sånn. Det var en nær karrieredrepende skade, det er det ingen tvil om. Dette var jo i cupen, og i neste runde satt jeg hjemme og lurte på om jeg kunne spille fotball videre. Til og med da var det fra den andre enden ingen aksept for at dette var et unfair mål. Men jeg har fått en beklagelse, og den har jeg tatt i mot. Men å diskutere om dette var et unfair mål eller ikke, det trenger vi ikke gjøre. Situasjonen er jo der, og det er jo en klassiker, mener Opdal.

PS: Odd vant forøvrig oppgjøret mot Brann hvor den omstridte episoden i 2009 inntraff hele 5-1.