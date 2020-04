Hanna-Martine Slåttland Baller (21) er en kjent blogger og youtuber. I år var hun i tillegg aktuell med Farmen kjendis, som en av de yngste deltakerne på gården. Den unge alderen hadde derimot ikke noe å si for prestasjonen. 21-åringen ble værende i mange uker på gården og røk ikke ut før i hinderløypa.

I et innlegg på Instagram mandag åpner Farmen-profilen opp om forholdet mellom henne og kjæresten Anders Lothard Dahle (21).

«Jeg er så stolt over oss og alt vi har vært for hverandre de siste årene. I tiden som kommer skal vi elske hverandre som venner», skriver hun.

«Sårt og vanskelig»

Slåttland Ballestad og Dahle har vært sammen i fem år. De har også bodd sammen i rundt halvannet år.

Innlegget Slåttland Ballestad skrev mandag har allerede fått nesten 21.000 likerklikk. I tillegg har over 1000 personer kommentert med et enkelt hjerte eller et knust hjerte.

«Håper virkelig at dere respekterer at det er sårt og vanskelig, og at jeg ikke kommer til å snakke noe eller svare på noe rundt det», skriver hun i innlegget.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Slåttland Ballestad, uten å lykkes.

Hverdagskos

I forbindelse med valentinesdagen i år fortalte hun til Se og Hør at hverdagenskosen var det viktigste for paret.

– Jeg vil si at det mest romantiske jeg og Anders gjør er å være sammen hjemme og lage god mat. Når vi er hjemme sammen og bare er oss to som ser serie, og ligger og pjusker og koser oss med god mat, det er det beste jeg vet, sa hun til Se og Hør da.

For fire dager siden gratulerte Anders Dahle den daværende kjæresten på Instagram.

Ble skadd

Da Farmen-Hanna ble intervjuet av TV 2 i forkant av oppholdet, innrømmet hun at hun ikke kunne noen verdens ting om gårdsdrift.

– Jeg har ikke akkurat vært uten telefon i seks uker og bodd med masse fremmede på en gård før, sa hun, før hun røper at hun måtte bruke litt tid før hun takket ja.

I etterkant av oppholdet har 21-åringen fortsatt i lik stil ved å jevnlig publisere Youtube-videoer. Hun har også deltatt i kommersielle samarbeid på Instagram.