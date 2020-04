WHO advarte om at virusutbruddet utgjorde akutt fare for folkehelsen på internasjonalt nivå 30. januar, mens det ennå var bare 82 registrerte smittetilfeller utenfor Kina, påpekte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag på en pressekonferanse.

– Verden burde ha lyttet mer oppmerksomt til WHO da, sa han.

Siden er 3 millioner smittet globalt, blant dem over 82.000 i Kina.

WHO har imidlertid blitt kritisert og truet med bevilgningsstans av USAs president Donald Trump. Han mener at WHO bøyer seg for Kina.

Mens enkelte land som Norge og Danmark har lettet på restriksjonene, går retningen en annen vei i andre land.

Under pressekonferansen mandag sa Ghebreyesus også at organisasjonen er «dypt bekymret» over følgende pandemien har på det normale helsetilbudet i land, særlig for barn.

– Pandemien er langt fra over, sa Ghebreyesus, skriver Reuters.

Han la til at de er bekymret over økningen i antall smittetilfeller i Afrika, Øst-Europa, Latin-Amerika og noen asiatiske land.

– Vi har en lang vei å gå og mye arbeid å gjøre, sier direktøren.

21 land har rapportert om mangel på vaksine for andre sykdommer som følge av grenserestriksjoner knyttet til pandemien, ifølge WHO.

– Antallet malariatilfeller i land sør for Sahara kan dobles. Det må ikke skje, sier Ghebreyesus og sier at de bistår landene.