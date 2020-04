Over 50 personer i karantene i Karmøy: – Har satt flere i karantene enn nødvendig

PRESSEKONFERANSE: Kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse under en pressekonferanse i Karmøy rådhus i forbindelse med at 23 personer fra samme miljø i Karmøy kommune er smittet av korona. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Søndag opplyste Karmøy kommune om at 23 personer i et avgrenset miljø testet positivt for koronaviruset. Mandag er over 50 personer satt i karantene.