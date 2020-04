Har rekordlave smittetall – slik «eliminerte» de viruset

På pressekonferansen mandag kunne helsemyndighetene på New Zealand melde om ett nytt smittetilfelle, fire «mulige smittetilfeller» og et nytt koronarelatert dødsfall. Landet har de siste dagene hatt færre en ti nye registrerte smittetilfeller per dag, melder BBC.

Ashley Bloomfield, landets helseminister, sa at de lave tallene gir grunn til optimisme.

– Det gir oss grunn til å tro at vi har nådd målet om å eliminere viruset, som aldri har vært forenelig med null smittetillfeller, men som betyr at vi har kontroll på hvor smittetilfellene kommer fra, sa Bloomfield.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern uttalte også at koronaviruset var midlertidig «eliminert» i landet, men understreket viktigheten av å fortsette å være på vakt.

– Eliminering kan bety at vi når null, men det kan også komme en liten økning i smittetilfeller. Det betyr ikke at vi har mislykkes, det betyr bare at vi er i en posisjon hvor vi kan ha nulltoleranse som mål og hvor vi kan fortsette med en aggressiv håndtering av smittetilfellene, sa Ardern på pressekonferansen ifølge CNN.

Mandag ble restriksjonene senket fra nivå fire til nivå tre.

– Det har gått nesten fem uker hvor vi har levd og jobbet på måter vi for to måneder siden hadde trodd var umulig. Men vi har gjort det, og vi har gjort det sammen, sa statsministeren.

Nivå tre

Nivå tre, som iverksettes fra tirsdag morgen, innebærer blant annet at flere bedrifter kan åpne så vidt de kan overholde regelen om to meters avstand, skriver CNN.

Skolene åpner med begrenset kapasitet, samtidig som at folk oppfordres til å jobbe hjemmefra om det er mulig.

Nå kan innbyggerne kjøpe takeaway, og ta del i aktiviteter som innebærer lav smitterisiko, som for eksempel å svømme på stranden. Ti personer kan også delta på bryllup og begravelser.

Offentlige arenaer slik som bibliotek, museum og treningssentere vil forbli stengt frem til en en ny vurdering planlagt den 11. mai.

Slik stoppet de viruset

New Zealand bekreftet sitt første tilfelle av koronaviruset den 28. februar, godt over en måned etter USAs første tilfelle og to dager etter Norge. Den 14. mars hadde landet seks bekreftede tilfeller. Ardern annonserte da at hele landet måtte isolere seg i to uker, noe som på den tiden var blant de strengeste restriksjonene i verden. Utenlandske statsborgere ble nektet innreise til landet 20. mars.

23. mars annonserte Ardern at landet gikk inn i nivå tre-lockdown. Ikke-samfunnskritiske virksomheter ble stengt, og tilstelninger og samlinger ble kansellert. Skolene ble stengt for alle utenom barn av foreldre i samfunnskritiske yrker. Arbeidstakere ble bedt om å jobbe hjemmefra dersom det var mulig, offentlig transport ble forbeholdt de i samfunnskritiske yrker og flyreiser på tvers av regioner ble forbudt.